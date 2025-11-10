Mögliche Lebensgefahr: Spielzeug wird zurückgerufen

Achtung: Dieses Spielzeug solltet ihr sofort aus den Kinderzimmern verbannen. Denn aufgrund einer fehlerhaften Verarbeitung kann es zu tödlichen Verletzungen führen. Der Hersteller Coblo warnt eindringlich vor dem Produkt.

Schwere Verletzungen mit möglicher tödlicher Folge

„Bei einer Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass es Baustein] gibt, bei denen die beiden Seiten nicht richtig verschweißt sind und sich lösen können. Dies kann dazu führen, dass sich die Magnete lösen. Wenn sie verschluckt werden, können sich die Magnete im Körper gegenseitig anziehen und Perforationen und/oder Verstopfungen verursachen, die zu schweren Verletzungen mit tödlichen Folgen führen können“, heißt es seitens des Herstellers Coblo.

Diese Produkte werden zurück gerufen: Produkt: Magnetspielzeug

Artikel: Coblo Magnetic Magic Expansion Set Classic Bricks

Artikel Nummer: COBLO12-L und COBLO12L/P

Chargennummer: NL202407

Produkt nicht mehr verwenden

Das Produkt wurde in Österreich meist online gekauft. „Wir nehmen die Gesundheit unserer Kunden und die Sicherheit unserer Produkte sehr ernst. Wir bitten alle, diese Produkte nicht mehr zu verwenden und sie an Coblo oder an das Geschäft, in dem sie gekauft wurden, zurückzugeben. Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Rückgabeformular an support@coblo.eu. Die Kunden erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises“, schreibt der Hersteller auf seiner Website.

©Coblo BV Die Metallbausteine werden zurückgerufen, es herrscht Lebensgefahr!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 09:03 Uhr aktualisiert