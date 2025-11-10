Traurige Bilanz an einem Wochenende: Eine Tote und mehrere Verletzte

Das vergangene Wochenende war in OÖ von mehreren Unfällen geprägt. Dabei kam eine 52-jährige Lenkerin ums Leben. Wie sich inzwischen herausstellte, war dem Unfall ein medizinischer Notfall vorausgegangen.

In Natternbach im Bezirk Grieskirchen ereignete sich am Samstagabend, dem 8. November, ein tragischer Unfall. Gegen 18 Uhr verlor eine 52-Jährige auf der Landesstraße L1209 die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, streifte Sträucher und prallte schließlich gegen mehrere Bäume. Laut Polizei dürfte die Frau nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, so hatte sich der Airbag nicht gelöst. Ursache war vermutlich ein medizinischer Notfall. Ein Ersthelfer beobachtete, wie sich die Frau im Auto plötzlich an die Brust griff. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch zwei Passanten und die Rettungskräfte konnte die 52-Jährige nicht mehr gerettet werden.

Weitere Unfälle am Land

Noch am selben Abend, am 8. November, kam es in Garsten (Bezirk Steyr) zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 18-jährige Lenkerin wurde auf ihrer Fahrbahnseite von einem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift. Der Lenker flüchtete, konnte jedoch wenig später gestellt werden. Wie sich herausstellte, stand der 38-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 2,68 Promille. Der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen, er wird angezeigt.

Junger Lenker prallt gegen Baum

Bereits am Freitagabend, dem 7. November, war es im Bezirk Rohrbach zu einem weiteren schweren Unfall gekommen. Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den Jugendlichen aus dem Wrack befreien. Er wurde verletzt ins Klinikum Rohrbach gebracht. Glück im Unglück hatte eine 21-Jährige im Mühlkreis: Im Bezirk Urfahr-Umgebung kam eine 21-jährige Lenkerin kam in der Nacht auf Samstag bei Sonnberg im Mühlkreis von der Straße ab, nachdem sie einem Reh ausweichen wollte. Das Auto überschlug sich mehrfach, die Frau wurde leicht verletzt ins Kepler Uniklinikum Linz gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 09:17 Uhr aktualisiert