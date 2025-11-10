Seit November neu: „Wie Netflix“ – so funktioniert Abo-Modell der Post

Mit Anfang November hat die Post ein neues Abo-Modell unter altbekanntem Namen vorgestellt und eingeführt. Wir haben hier den Überblick für euch.

Pakete - egal welcher Herkunft - können nun mit einem neuen Abo-Modell immer mit der Österreichischen Post zugestellt werden.

Das neue Abo-Modell gibt es nun seit Anfang November unter dem altbekannten Namen „AllesPost“ und es ist vor allem an Online-Shopper gerichtet. Unabhängig von Versender und Paketdienst können diese alle ihre Pakete so mit der „Österreichischen Post“ empfangen, heißt es vom Unternehmen in einer Aussendung. Während das bisher zwar auch möglich war, gibt es jetzt aber eben ein neues Abo-Modell dafür. „Das ‚AllesPost‘-Abo läuft nun wie Netflix, Spotify und Co. flexibel auf Monatsbasis und ist jederzeit kündbar“, so die Post weiter.

So sehen die neuen Post-Abo-Modelle jetzt aus

Neu sei außerdem, dass man nur jene Pakete zahlt bzw. nur jene gezählt werden, die ohne Abo nicht von der Post zugestellt worden wären. Das Unternehmen präsentiert dabei zwei Abo-Varianten. Für „moderate“ Einkäufer gibt es fünf Pakete pro Monat für 2,90 Euro monatlich, Hardcore-Online-Shopper können auch auf 15 Pakete für 5,90 Euro monatlich upgraden.

Diese „AllesPost“-Abo-Varianten gibt es: „AllesPost Standard“: 2,90 Euro für fünf Pakete pro Monat

„AllesPost Premium“: 5,90 Euro für 15 Pakete pro Monat

„Mit neuem Abo-Modell wird ‚AllesPost‘ sogar noch attraktiver“

Immerhin: Mehr als 200.000 Pakete seien im Vorjahr über „AllesPost“ abgewickelt worden, erklärt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik. „Das zeigt die Relevanz unseres Angbots und wie sehr die hohe Qualität von den Empfängern geschätzt wird. Mit unserem neuen Abo-Modell und den damit verbundenen Vorteilen aller Post-Empfangsoptionen wird ‚AllesPost‘ sogar noch attraktiver“, weiß Umundum.

So funktioniert „AllesPost“

In der Regel können Online-Shopper nicht wählen, mit welchem Paketdienst ihre Bestellungen zugestellt werden. Daher wurde im Jahr 2019 „AllesPost“ eingeführt, Nutzer erhalten eine eigene „AllesPost“-Adresse in einem Logistikzentrum, die beim Check-Out dann als Lieferadresse angegeben wird. Auch die Pakete von anderen Paketdiensten werden dementsprechend dann von der Österreichischen Post übernommen und zugestellt.

„Mit ‚AllesPost‘ endet das Rätselraten…“

„Mit ‚AllesPost‘ endet das Rätselraten, wo das eigene Paket landet. Mit der Übernahme durch die Post stehen den Nutzern alle bekannten Empfangsoptionen zur Verfügung“, heißt es dazu in der Aussendung weiter. Je nach Wunsch können Pakete demnach normal zugestellt oder via App in eine Postfiliale, zu einem Postpartner oder Hermes PaketShop, zu Nachbarn oder in eine 24/7 Poststation umgeleitet werden. Und abschließend: „Auch die Zustellung in Postempfangsboxen oder die Abstellung an einem sicheren Ort sind dadurch für alle Pakete möglich.“