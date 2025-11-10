Acht Mitarbeiter von Millionen-Insolvenz in Vorarlberg betroffen

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet, wurde am Montag, 10. November 2025, auf Eigenantrag über das Vermögen der "ALVARIS Profile Systems GmbH" ein Konkursverfahren eröffnet.

Acht Dienstnehmer sind von dem Konkurs in Vorarlberg betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten betragen laut vorläufiger Bilanz der Schuldnerin rund 2,8 Millionen Euro, so der KSV1870 weiter. Die Schuldnerin ist außerdem 100 prozentige Gesellschafterin der „Alvaris Profile Systems GmbH“ in Suhl (Deutschland) sowie der „Alvaris Profile Systems AG“ in Oberriet (Schweiz). Eine 60-prozentige Beteiligung hält man außerdem an der „Alvaris Profile Systems sro“ in Ostrava (Tschechien). Die Gesellschafter der Schuldnerin sitzen in Liechtenstein und in Linz.

Produktion in Rankweil schon davor zurückgefahren

Das schuldnerische Unternehmen erbringt größtenteils Verwaltungs- und Systemleistungen innerhalb der Unternehmensgruppe. Wegen zu hoher Kosten hatte man die Produktion am Standort in Rankweil bereits zuvor „praktisch zur Gänze zurückgefahren“, heißt es laut KSV1870. Generell war im Zuge einer Restrukturierung der gesamten Gruppe geplant, den Standort in Rankweil entweder gänzlich aufzugeben oder auf geringste Verwaltungstätigkeit mit ein bis zwei Dienstnehmern einzuschränken.

Deutsche Tochter mit 1. November insolvent

Zuletzt hat man umfangreiche Dienstleistungen für die Alvaris Deutschland erbracht, über das Vermögen dieser wurde aber mit 1. November ein Insolvenzverfahren eröffnet. „Da mit der Insolvenzeröffnung über die deutsche Tochter der Schuldnerin hohe Ausfälle verbunden sind, ist auch bei der Schuldnerin Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eingetreten“, so der KSV1870. Aber: Trotz der anhängigen Insolvenzverfahren ist eine Lösung mit einem Investor im Gespräch. „Es ist aus diesem Grund denkbar, dass die Schuldnerin zeitnah einen Sanierungsplan einbringt, sofern die Zusage eines Investors zur Qutotenmitfinanzierung erwirkt werden kann“, erklärt der KSV1870 abschließend.