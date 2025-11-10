„Die Kritik geht mir sehr nahe“: Mahrer legt einen Posten zurück

Viel Kritik hat der Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, in den vergangenen Tagen einstecken müssen. Grund dafür waren die Diskussionen rund um sein enormes Gehalt, das selbst jenes des Bundeskanzlers übersteigen soll.

In einer Pressekonferenz am Montag, 10. November 2025, erklärte er daraufhin, welche nächsten Schritte er machen würde und wie das Krisengespräch mit den Landeskammern ausgegangen sei. „Ich höre und spüre die Kritik und sie geht mir auch sehr nahe“, so Mahrer im Statement. Die Vertrauensfrage habe er übrigens beim Treffen mit den Kammern überstanden, man hätte ihm das Vertrauen ausgesprochen.

Harald Mahrer wird Position bei Nationalbank aufgeben

Dennoch hat er auch persönlich eine Konsequenz gezogen: Mahrer wird künftig seine Position bei der Nationalbank aufgeben. In der Pressekonferenz verspricht er eine saubere Übergabe. Gleichzeitig kündigt er an, deshalb aber nicht leiser zu werden: „Alle die das geglaubt haben, muss ich enttäuschen. Ich werde weiter laut bleiben.“