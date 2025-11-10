Suppen-Rückruf: Wo das bekannte Produkt überall verkauft wurde

Eine bekannte und beliebte Knorr-Suppe wird aktuell in vielen Geschäften österreichweit zurückgerufen. Welche Supermärkte betroffen sind und wo ihr das Produkt zurückgeben könnt, erfahrt ihr hier bei uns.

Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen „unilever“ vom Rückruf eines Knorr-Produkts berichtet. Betroffen ist dabei der beliebte „Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe“. Aufgrund eines möglichen Produktionsfehlers, könnten kleine Metall- und Gummiteile in einzelne Packungen geraten sein. Vom Rückruf ist eine Charge betroffen, weitere Knorr-Produkte könnten jedenfalls „weiterhin bedenkenlos konsumiert werden“, heißt es in der Aussendung. Wir haben nun bei den großen Lebensmittelhändlern nachgefragt, wo das Produkt verkauft wurde und wie man es zurückgeben kann.

Dieses Knorr-Produkt ist vom Rückruf betroffen: Produkt : Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe

: Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe Chargennummer : 528219C93

: 528219C93 EAN-Konsumenteneinheit : 8720182230058

: 8720182230058 Mindesthaltbarkeitsdatum: April 2027

©Unilever Austria GmbH Das ist die vom Rückruf betroffene Waldpilz-Suppe von Knorr.

Wo die zurückgerufene Knorr-Suppe verkauft wurde

Seitens Unilever heißt es, dass man jeweils ein Foto der Vorder- und Rückseite der Verpackung machen und diese dann per Mail an unilever.oesterreich@unilever.com senden soll. Erhältlich war das betroffene Produkt bei SPAR, Billa und Billa Plus in Österreich, wie die Unternehmen jeweils auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigen. Bei Lidl und HOFER wurde die Suppe nicht verkauft.

So könnt ihr das Produkt zurückgeben

Seitens SPAR setzt man bei der Rückgabe auf die Möglichkeit, die Unilever anbietet: „Der für das Produkt verantwortliche Hersteller hat selbst erklärt, wie man einen Ersatz für ein eventuell erhaltenes Produkt bekommen kann. Daher ist das nur auf diese Weise möglich.“ Bei Billa hingegen erklärt man gegenüber 5 Minuten, dass betroffene Produkte nicht nur auf dem oben erwähnten Weg sondern „ab sofort auch ohne Kassenbon bei Billa und Billa Plus retourniert werden“ können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 13:11 Uhr aktualisiert