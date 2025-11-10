Lotto-Sechser nicht geknackt: Vier Österreichern fehlt nur die 22

Obwohl der Lotto-Doppeljackpot am Sonntag, 9. November 2025, nicht geknackt wurde, können sich mehrere Österreicher über einen satten Gewinn freuen. Wir haben hier den Überblick für euch.

Die „sechs Richtigen“ 3, 11, 22, 26, 33 und 42 waren auf keinem der Wettscheine, die an der Lotto-Ziehung am Sonntag, 9. November 2025, teilgenommen haben, angekreuzt. Damit warten am kommenden Mittwoch beim Dreifachjackpot nicht weniger als 3,5 Millionen Euro auf einen oder mehrere glückliche Gewinner.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Diese Zahlen fehlten Fünfern mit Zusatzzahl auf den Sechser

Während es keinen Sechser gegeben hat, hatten gleich acht Personen einen Fünfer mit Zusatzzahl. Drei der Gewinne wurden via win2day erzielt, jeweils zwei gehen nach Wien und nach Niederösterreich und einer ins Burgenland. Alle acht wurden via Lotto-Normalschein getippt, viermal fehlte die 22, zwei Mal die 26, einmal die 3 und einmal die 42 auf den Sechser, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten. Jeder der acht (Un-)Glücklichen bekommt nun rund 15.900 Euro.

Drei Joker-Sechser

Keinen Sechser gab es auch bei LottoPlus, wodurch sich die 71 LottoPlus-Fünfer über jeweils 4.700 Euro freuen dürfen. Beim Joker dagegen haben gleich drei Österreicher die richtige Kombination am Schein gehabt – und zusätzlich das „Ja“ angekreuzt. Zwei der Gewinne gehen nach Niederösterreich, einer nach Oberösterreich. Alle drei bekommen bald jedenfalls mehr als 80.000 Euro überwiesen.