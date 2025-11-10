Über Weihnachten: Benko-U-Haft bis Mitte Jänner verlängert

Montagvormittag, 10. November 2025, stand einmal mehr am Landesgericht für Strafsachen in Wien zur Debatte, ob die Untersuchungshaft von René Benko verlängert werden sollte. Die Entscheidung war wenig überraschend.

Zwei weitere Monate lang muss René Benko in U-Haft bleiben, so die Entscheidung des Landesgerichts für Strafsachen in Wien. Dieses geht nämlich weiterhin davon aus, dass dringender Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr besteht. Die U-Haft wurde deshalb bis 12. Jänner nächsten Jahres verlängert. Gegen die Verlängerung kann noch Beschwerde eingelegt werden.

Zweiter Benko-Prozess findet Mitte Dezember statt

Fakt ist jedenfalls: Nachdem er bereits wegen betrügerischer Krida im Oktober zu 24 Monaten Haft verurteilt wurde, steht am 10. Dezember der zweite Prozess gegen ihn am Programm. In Innsbruck wird dann gegen Benko und eine Mitangeklagte neuerlich wegen betrügerischer Krida verhandelt. Sollte er benötigt werden, steht am 16. Dezember ein zweiter Prozesstag an. Für beide Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.