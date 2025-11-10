Bekannter Schmuckhändler soll in Österreich jetzt saniert werden

„Die Mehrheit der anwesenden Gläubiger hat folgendem Sanierungsplanangebot zugestimmt: Die Gläubiger erhalten eine 20-prozentige Sanierungsplanquote“, so der AKV weiter. Dabei wird eine Barquote von fünf Prozent bis 15. Dezember dieses Jahres fällig. Weitere fünf Prozent müssen binnen sechs, zwölf und 18 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden.

Claire’s-Insolvenz betraf 14 Filialen und 70 Jobs

Bei der Schuldnerin selbst handelt es sich um die österreichische Betriebsgesellschaft der amerikanischen Marke „Claire’s„, die Schmuck und Accessoires vertreibt. Die Insolvenzschuldnerin ist Tochtergesellschaft der „Claire’s Switzerland GmbH“, über ihr Vermögen wurde am 12. August 2025 ein Konkursverfahren eröffnet. Mehr dazu hier: Claire’s Austria insolvent: 14 Filialen und 70 Jobs betroffen. Im Zuge des Verfahrens ist es schließlich zu Filialschließungen und Warenabverkäufen gekommen.

Eigentümerwechsel bringt Sanierungsplan

Auch der Mitarbeiterstand wurde reduziert, sind aktuell doch „nur“ noch 47 Personen angestellt. Nachdem es auf Ebene der Schweizer Muttergesellschaft einen Eigentümerwechsel gegeben hat, wurde der Sanierungsplan beantragt, wobei ein neues Konzept umgesetzt werden soll, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Schuldnerin wieder zu steigern und so für die laufenden Quoten aufkommen zu können.

Barquote wird von neuer Eigentümerin der Muttergesellschaft finanziert

Die erste Barquote soll dahingegen von der neuen Eigentümerin der Muttergesellschaft finanziert werden. Bisher wurden im Verfahren Insolvenzforderungen in Höhe von rund 1,58 Millionen Euro angemeldet. Davon sind knapp 850.000 Euro bei den Sanierungsplanquoten zu berücksichtigen, heißt es vom AKV abschließend.