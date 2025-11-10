On the road again: Der Coca-Cola-Weihnachtstruck tourt durch Österreich

Die Vorweihnachtszeit rückt immer näher – und der beliebte Coca-Cola-Truck tourt wieder durch Österreich. Wann er in deiner Nähe Halt macht, erfährst du hier.

Für viele rückt die schönste Zeit im Jahr wieder näher: Weihnachten. Eine Zeit der Gemeinschaft und Sinnlichkeit – und was gehört für die Österreicher dazu? Richtig, der Coca-Cola-Weihnachtstruck. Ab Mitte November bis kurz vor Weihnachten macht er wieder eine Tour durch das ganze Land. „Wir möchten heuer dazu anregen, sich in der hektischen Vorweihnachtszeit bewusst Zeit für die schönen Augenblicke zu nehmen, miteinander Freude zu erleben und den Zauber der gemeinsamen Momente wiederzuentdecken“, sagt Vivien Isabel Herak Hadas, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich.

Wann kommt der Coca-Cola-Weihnachtstruck nach Österreich?

An ganzen 24 Standorten wird er Halt machen und den Menschen die Vorweihnachtszeit versüßen. Starten wird er am 17. November in Dornbirn (Vorarlberg) und enden wird die Tour am 18. Dezember in Wien. Bei allen Zwischenstopps läuft es gleich ab: Von 16 bis 20 Uhr findet das Event statt. Um 17 Uhr wird der Truck einfahren.

Coca-Cola-Weihnachtstruck: Gemeinsam helfen

Im Mittelpunkt der Aktion steht vor allem eines: Wohltätigkeit. Der Erlös aus dem Verkauf von Coca-Cola-Weihnachtsartikeln geht an das Ö3-Weihnachtswunder. Damit werden Familien in Not durch den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds unterstützt.

Punsch trinken und dabei helfen

Bei den Stopps in Wien/Triesterstraße (Wien), Fürstenfeld (Steiermark), Deutschlandsberg (Steiermark), Wien/huma eleven (Wien), Gerasdorf (Niederösterreich) und Wien/Swatoschgasse (Wien) steht das Helfen sogar noch mehr im Mittelpunkt. Denn Besucher können mit einer kleinen Spende Popcorn und Punsch kaufen, und dieser Erlös geht an die Ronald McDonald Kinderhilfe. „Jede und jeder kann in der Vorweihnachtszeit mit einer kleinen Geste Großes bewirken“, lädt die Managerin die Besucher ein, die beiden Charity-Aktionen zu unterstützen.

Coca-Cola Weihnachtstruck – Österreich-Tour 2025 Vorarlberg Montag, 17.11. – Dornbirn – INTERSPAR, Messestraße 2 Tirol Dienstag, 18.11. – Rum – BILLA PLUS, Siemensstraße 39 Oberösterreich Mittwoch, 19.11. – Braunau am Inn – BILLA PLUS, Raitfeldstraße 7

Donnerstag, 20.11. – Vöcklabruck – MAXIMARKT, Robert Kunz-Straße 4 A

Freitag, 21.11. – Gmunden – LIDL, Druckereistraße 40 Niederösterreich Samstag, 22.11. – Zwettl – Penny Markt, Andre Freyskorn Straße 3

Donnerstag, 27.11. – Bad Fischau – HOFER, Bauhausstraße 3

Donnerstag, 11.12. – Mistelbach – INTERSPAR, Hüttendorf 189

Freitag, 12.12. – Gerasdorf bei Wien – BILLA PLUS, G3 Platz 1

Dienstag, 16.12. – Wieselburg – EUROSPAR, Volksfestplatz 2

Mittwoch, 17.12. – Neunkirchen – Penny Markt, Wienerstraße 82 Steiermark Freitag, 28.11. – Fürstenfeld – HOFER, Körmenderstraße 25

Dienstag, 2.12. – Voitsberg – BILLA PLUS, Am Vorum, Innovationspark 3

Mittwoch, 3.12. – Deutschlandsberg – LIDL, Frauentaler Straße 73

Samstag, 6.12. – Schladming – Hauptplatz, Ski Opening Kärnten Donnerstag, 4.12. – Klagenfurt am Wörthersee – BILLA PLUS, Südpark 1

Freitag, 5.12. – Villach – HOFER, Ackerweg 1 Burgenland Mittwoch, 26.11. – Siegendorf – EUROSPAR, Intro Park Einkaufszentrum 1

Samstag, 13.12. – Mörbisch am See – Winterwunder, 7072 Mörbisch am See Wien Dienstag, 25.11. – Triester Straße 256 – LIDL, 1230 Wien

Dienstag, 9.12. – Wintermarkt am Riesenradplatz, Prater, 1020 Wien

Mittwoch, 10.12. – huma eleven / SPAR, Landwehrstraße 6, 1110 Wien

Montag, 15.12. – Der Mann, Perfektastraße 100, 1230 Wien

