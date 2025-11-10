Skip to content
Ein Deutscher wurde in Flachgau festgenommen.
Flachgau/Salzburg
10/11/2025
Haftbefehl

Gesuchter Betrüger aus Deutschland in Flachgau festgenommen

Gegen den Deutschen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Für ihn klickten jetzt die Handschellen.

von Stella Sabitzer
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

Umfangreiche Ermittlungen führten zu einer Festnahme: Am Montag konnten Ermittler des Landeskriminalamtes Salzburg einen 56-jährigen Deutschen festnehmen. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Betrügereien in Deutschland begangen zu haben. Er wurde mittels eines europäischen Haftbefehls gesucht. Der Mann ist bereits vorverurteilt und wurde an seinem Wohnsitz in Flachgau (Salzburg) festgenommen.

