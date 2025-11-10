Gesuchter Betrüger aus Deutschland in Flachgau festgenommen

Gegen den Deutschen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Für ihn klickten jetzt die Handschellen.

Umfangreiche Ermittlungen führten zu einer Festnahme: Am Montag konnten Ermittler des Landeskriminalamtes Salzburg einen 56-jährigen Deutschen festnehmen. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Betrügereien in Deutschland begangen zu haben. Er wurde mittels eines europäischen Haftbefehls gesucht. Der Mann ist bereits vorverurteilt und wurde an seinem Wohnsitz in Flachgau (Salzburg) festgenommen.