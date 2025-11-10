Ab 2026: Das wird für viele Österreicher teurer

Wer mit den Öffis fährt, muss ab Jänner tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für VOR-KlimaTickets MetropolRegion werden angepasst.

In Folge der Inflation sind Preiserhöhungen in Österreich gang und gäbe. Erst kürzlich wurden die Preise für das VOR-KlimaTicket angepasst. Mehr dazu hier: VOR-KlimaTicket wird teurer: Das sind die neuen Preise ab 1. September. Mit Jänner sollen die Preise für VOR KlimaTickets MetropolRegion erneut steigen.

Was kostet ein VOR-KlimaTicket?

Der Jahrespreis in der Vollpreisvariante bei Einmalzahlung erhöht sich im kommenden Jahr von 898 Euro auf 1.000 Euro. Und auch Senioren müssen künftig tiefer in die Tasche greifen: Der Preis steigt auf 700 Euro. Dafür dürfen sich einige über eine Entlastung freuen: Das VOR-KlimaTicket MetropolRegion Jugend und Spezial wird günstiger. Statt 765 Euro bei Einmalzahlung ist künftig 700 Euro zu zahlen. Auch der monatliche Abbuchungsbetrag zeigt eine spürbare Entlastung am Konto: Er reduziert sich von 806 Euro auf 725 Euro.

Fahrgäste ab 18 betroffen: Mehrgebühren steigen

Was sich ebenfalls ändert, sind die Mehrgebühren für Fahrten ohne gültiges Ticket für Fahrgäste ab 18 Jahren. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, den öffentlichen Verkehr in der Ostregion leistungsfähig zu halten und weiter auszubauen, heißt es in einer Aussendung der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH.

Erhöhung betrifft die Wiener Kernzone

Anstoß für die Preisanpassung war die erstmalige Erhöhung der Jahreskartenpreise in Wien. Die Erhöhung betrifft nur die Wiener Kernzone. Die Preise für die VOR-KlimaTickets Region, gültig in Niederösterreich und Burgenland, ändern sich vorerst nicht.

VOR KlimaTicket MetropolRegion 2026 – Preise & Änderungen Vollpreis: Einmalzahlung jährlich: € 1.000 (2025: € 898)

€ 1.000 (2025: € 898) Monatliche Abbuchung: € 1.049,40 (2025: € 939) Senioren: Einmalzahlung jährlich: € 700 (2025: € 635)

€ 700 (2025: € 635) Monatliche Abbuchung: € 725 (2025: € 656) Jugend / Spezial: Einmalzahlung jährlich: € 700 (2025: € 765)

€ 700 (2025: € 765) Monatliche Abbuchung: € 725 (2025: € 806) Mehrgebühren bei Fahrten ohne gültiges Ticket (ab 18 Jahren, ab 1.1.2026): Sofortzahlung: € 135 (bisher € 105)

Zahlung innerhalb von 2 Wochen: € 145 (bisher € 115)

Zahlung nach Erinnerung: € 185 (bisher € 145) Für Fahrgäste unter 18 Jahren: Sofortzahlung: € 55

Zahlung innerhalb von 2 Wochen: € 60

Zahlung nach Erinnerung: € 80 Bearbeitungsgebühren: Nachreichen von Fahrausweisen oder Ratenzahlungen: jeweils € 10

Tickets sichern öffentlichen Verkehr

„Eine Wertsicherung bei den Einnahmen durch Ticketverkäufe ist notwendig, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiter vorantreiben zu können und auch um den steigenden Kosten der beteiligten Verkehrsunternehmen Rechnung zu tragen“, heißt es in der Aussendung. Es heißt, dass der überwiegende Teil der Kosten, die für den öffentlichen Verkehr in der Ostregion anfallen, weiterhin von der öffentlichen Hand getragen wird.