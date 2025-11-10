Tragischer Alpinunfall: Deutscher (32) stürzt 100 Meter in den Tod

Zu einem tragischen Unfall kam es am vergangenen Wochenende in Weißenbach am Lech (Bezirk Reutte, Tirol): Ein 32-jähriger Deutscher stieg am Samstag von Hinterstein zum Prinz-Luitpold-Haus (Deutschland). Dort übernachtete er im Winterraum. Am nächsten Tag setzte er am frühen Morgen seine Tour allein über den Jubiläumsweg in Richtung Giebelhaus fort.

Bruder alarmierte Einsatzkräfte

Ab dem Nachmittag war kein Kontakt mehr zu ihm möglich, deshalb alarmierte sein Bruder die Bergwacht Hinterstein. Die Leitstelle Tirol wurde ebenfalls informiert, da der Vorfall in Grenznähe geschah. Sofort suchte die Bergrettung in der Nacht mit Drohnen nach dem Vermissten, aber ohne Erfolg.

Leiche des Vermissten gefunden

Am Montag wurde die Suche nach dem Deutschen fortgesetzt. Am Vormittag kam dann die traurige Gewissheit: Der Vermisste wurde unterhalb der Lärchwand leblos aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Mann ausgerutscht sein und etwa 90 bis 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein.