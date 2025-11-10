Jobsuche in Österreich: Ghosting frustriert Bewerber

Endlich findest du eine Stelle, die dich interessiert, du bewirbst dich – und bekommst keine Antwort. Ist dir das schon einmal passiert? Damit bist du nicht allein.

Die Jobsuche kann für viele schnell zur Herausforderung werden. Man sieht Jobinserate, interessiert sich für verschiedene Stellen, bereitet Bewerbungsunterlagen vor und schickt sie ab – und dann? Funkstille: Man bekommt weder eine Mail noch einen Anruf. Eine aktuelle Umfrage von karriere.at zeigt: Rund vier von fünf Arbeitssuchenden haben diese Erfahrung bereits mindestens einmal gemacht. 77 Prozent sogar öfter.

Unternehmensbild leidet unter „Ghosting“

Das sorgt natürlich für ein schlechtes Bild vom Unternehmen. 42 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass dieses Vorgehen unprofessionell ist und sie das Interesse an dem Job verlieren. Bei 13 Prozent löst das „Ghosting“ der Arbeitgeber sogar Selbstzweifel aus. „Leider kommt es vor, dass Unternehmen sich gar nicht auf Bewerbungen melden. Das kann mehrere Gründe haben, etwa ein Mangel an internen Prozessen zum professionellen Bewerbermanagement. Ich empfehle Jobsuchenden dranzubleiben und das Ausbleiben einer Rückmeldung nicht persönlich zu nehmen. Häufen sich die Absagen, kann es sinnvoll sein, die eigenen Bewerbungsunterlagen einem Qualitäts-Check zu unterziehen“, so Georg Konjovic, CEO bei karriere.at.

©karriere.at Jobsuche in Österreich: Bewerber verlieren Interesse bei fehlender Antwort.

Keine Zeit für Bewerbungsunterlagen

Auch die Unternehmensseite wurde befragt, und diese scheint sich des Problems bewusst zu sein. Rund 40 Prozent von ihnen gaben an, dass es schon einmal vorgekommen ist, dass Bewerber keine Rückmeldung auf ihre Bewerbung bekommen haben. Warum? 38 Prozent sagen, dass einfach die Zeit und die Ressourcen für die Beantwortung der Bewerbungen fehlen. Trotzdem ist den Unternehmensvertretern bewusst, dass es eigentlich wichtig für das Ansehen des Unternehmens ist, dass Bewerber eine Rückmeldung erhalten. „Wir empfehlen Unternehmen, mithilfe automatisierter Eingangsbestätigungen und Status-Updates Zeit zu überbrücken, solange noch keine Entscheidung getroffen wurde, ob jemand eingeladen bzw. die Position angeboten wird oder nicht. Jede Information ist für Bewerber*innen hilfreicher als keine Information“, so Konjovic.