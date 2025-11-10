Christkindlmärkte in Österreich – so bleibst du sicher

Gemütlich einen Punsch trinken und eine sorgenfreie Zeit genießen – das erhofft man sich von einem Christkindlmarkt. Doch wer nicht aufpasst, kann schnell Opfer von Verbrechen werden.

Christkindlmärkte werden von Dieben ausgenutzt, um an Wertgegenstände zu kommen.

Für viele gehören sie einfach zur Vorweihnachtszeit dazu: die Christkindlmärkte. Heiße Maroni, Glühwein und Zeit mit Freunden und der Familie. Viele Märkte öffnen Mitte November und laden zu einer sinnlichen Zeit ein. Doch das machen sich auch Betrüger zunutze.

Gefahr auf Christkindlmärkten: So arbeiten Taschendiebe

Die großen Menschenansammlungen in Kombination mit Ablenkungen wie bunten Lichtern, kulinarischen Schmankerln, stimmungsvoller Musik, Verkaufsständen und alkoholischen Getränken sind ein Hotspot für Taschendiebe, denn so haben sie die Möglichkeit, unbemerkt Wertsachen zu stehlen. Dabei greifen sie zu verschiedenen Taktiken: Anrempeln, Verschütten von Getränken oder das Verwickeln in Gespräche werden genutzt, um das Gegenüber von der Tat abzulenken. Taschen- und Trickdiebe gehen dabei oft hochprofessionell und unauffällig in organisierten Gruppen vor.

Sicherheit am Christkindlmarkt

Zwar wird bei vielen Christkindlmärkten die Polizeipräsenz erhöht, um allen einen angenehmen Besuch zu ermöglichen, trotzdem sollte jeder gut aufpassen – besonders, wenn es um Wertsachen geht.

Tipps: So bist du sicher unterwegs auf dem Christkindlmarkt Trage deine Wertsachen möglichst nah am Körper, z. B. in verschlossenen Innentaschen oder jederzeit sichtbar vorne, und schließe alle Reißverschlüsse.

Bleibe in Menschenmengen aufmerksam, besonders beim Anstellen oder im Gedränge.

Sei misstrauisch bei Ablenkungen durch Fremde, z. B. wenn jemand dir einen Flyer zeigt, dich in ein Gespräch verwickelt, anrempelt oder mit einem Getränk anschüttet.

Nimm nur wenig Bargeld mit und zahle wenn möglich bargeldlos.

Scheue dich nicht, bei einem Diebstahl sofort die Polizei zu rufen und deine Bank- oder SIM-Karten sperren zu lassen.

Sicherheit auf Christkindlmärkten: Polizei im Einsatz

„Aktuell gibt es keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen rund um Weihnachtsmärkte oder -veranstaltungen in Österreich, doch wird die Gefährdungslage im europäischen Vergleich als hoch eingestuft“, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Tirol. Gemeinsam mit den Veranstaltern setzt die Polizei auf eine sichtbare Präsenz, verstärkte Kontrollen sowie Zivilstreifen. Auch Spezialeinheiten sind im Einsatz, um mögliche Risiken frühzeitig erkennen und verhindern zu können.