Jugendlicher (14) von Radfahrer angefahren – Lenker flüchtet

Am Montag gegen 13.55 Uhr kam es in Rankweil (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) auf der Vorderlandstraße in Richtung der Polytechnischen Schule zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem bislang unbekannten Radfahrer. Der Jugendliche wurde von hinten vom Fahrradfahrer erfasst und stürzte dadurch zu Boden. „Der Fahrradfahrer soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls gestürzt sein, habe sich wieder aufgerichtet, habe sein Fahrrad genommen und sei weitergefahren“, heißt es in der Aussendung der Polizei. Der 14-Jährige erlitt bei dem Vorfall Prellungen an den Rippen. Ob der Radfahrer verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Hast du etwas gesehen?

Klar ist, dass er männlich war, eine schwarze Jacke trug und mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Auskunft zum gesuchten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil zu melden