Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Katzen die in Müllsäcken entsorgt wurden.
Im Bereich der Wildbichler Straße (B175) in Ebbs wurden zwei tote Katzen gefunden.
Kufstein/Tirol
10/11/2025
Ertränkt?

Tierquälerei in Tirol: Zwei Katzen in Müllsäcke verpackt und entsorgt

Ein Fund, der Tierliebhabern das Herz bluten lässt: Zwei Katzen wurden in Müllsäcke gepackt und entsorgt. Wie genau sie ums Leben kamen, ist noch unklar – Ertränken wird nicht ausgeschlossen.

Zu einem grausamen Fund kam es am Montag im Bereich der Wildbichler Straße (B175) in Ebbs (Bezirk Kufstein, Tirol). Dort wurden zwei tote Katzen aufgefunden. Als wäre das nicht schlimm genug, wurden die beiden Tiere von unbekannten Tätern jeweils in einem schwarzen Müllsack verpackt und im Gebüsch zwischen Fußgängerweg und angrenzendem Schotterweg entsorgt. Zwar wiesen die Fellnasen keine äußerlichen Verletzungen auf, aber ein Ertränken der Tiere kann nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Kadaver sollen nun untersucht werden.

Polizei gibt Hinweise zu den Katzen

„Bei den Tieren handelt es sich um eine schwarze Katze mit Microchip Nr. 900263000762995 – jedoch nicht registriert – und eine orange Katze mit Tabbymuster und verkürztem Schwanz, ca. 5 cm lang“, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen.

