Von Frühnebel bis Nachmittagssonne: Das Wetter am Dienstag

Am Dienstag starten viele Österreicher mit Frühnebel in den Tag. Später lockert es aber auf und am Nachmittag zeigt sich die Sonne auch länger.

Am Dienstag startet der Tag im Norden und Osten des Landes in tieferen Lagen mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern. Diese lösen sich bis zur Mittagszeit auf. Abseits des Nebels bringen schwache Störungszonen einige Wolkenfelder, sodass die Sonne nur phasenweise zum Vorschein kommt. „Auch unergiebige Regenschauer sind nicht völlig auszuschließen. Erst am Nachmittag zeigt sich die Sonne dann länger anhaltend“, weiß die GeoSphere Austria.

Dienstag: bis zu 14 Grad möglich

Im restlichen Land ist es von der Früh weg meist sonnig. Frühnebel tritt vor allem vom Grazer Becken bis ins Südburgenland auf. Abseits des Nebels ziehen Schleierwolken über den Himmel. Der Wind weht überwiegend schwach und im Osten kommt mäßiger Westwind auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -4 und +4 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 7 bis 14 Grad.