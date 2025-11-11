Geld ist jetzt weg: Tiroler „investierte“ monatelang über 100.000 Euro

Falsche Gewinnversprechen hätten den 59-Jährigen dazu gebracht, auf einer Anlageplattform mehrere Überweisungen zu tätigen – und das in insgesamt sechsstelliger Höhe! Wie die Polizei berichtet, hätten dazu zwei Accounts auf Social Media das Interesse des Mannes geweckt und zur Kontaktaufnahme mit einer WhatsApp-Gruppe animiert. In dieser wurden ihm von derzeit noch unbekannten Tätern lukrative Gewinne vorgetäuscht. „Die Ermittlungen sind im Gange“, so die Beamten abschließend.