Kleben statt App: Wieso BILLA-Rabattmarkerl digital nicht möglich sind

Etwas weniger als drei Monate lang hatte eine Billa-Änderung bei den Rabattmarkerl Bestand, ehe sie wieder aufgehoben wurde. Wir haben nun unter anderem nachgefragt, wieso man die Pickerl nicht auch online aktivieren kann.

Rund um die Billa-Rabattmarkerl hat es im Sommer gleich zwei Wendungen gegeben. Erst wurden sie im Juli für Personen ohne jö-Mitgliedschaft abgeschafft, dann im September doch wieder eingeführt. Darüber haben wir unter anderem mit einer Billa-Mitarbeiterin gesprochen. Alles dazu hier: BILLA-Mitarbeiterin: „Viele Kunden haben sich beschwert…“. Nachdem sich mehrere Österreicher – auch gegenüber 5 Minuten – fragen, wieso man die Pickerl nicht gleichzeitig auch per App anbieten kann, haben wir nun beim Supermarkt-Riesen direkt nachgefragt.

„Parallele digitale und physische Einlösung der Pickerl technisch nicht möglich“

„Wir verstehen, dass dies für jene, die ausschließlich die jö-App nutzen, eine Umstellung bedeutet“, erklärt REWE gegenüber 5 Minuten auf die Frage hin, wieso man die Pickerl nicht auch durch eine Aktivierung in der App anbietet. Von Juli bis September hat es drei der neun wöchentlichen Rabattmarkerl überhaupt nur für App-Benutzer gegeben. Aber: „Derzeit ist eine parallele digitale und physische Einlösung der Pickerl technisch leider nicht möglich.“ Kunden mit Werbeverzicht, die keine physischen Pickerl erhalten würden, rät man zur jö-App, bei der „verstärkt individuelle Aktionen und Vorteilsbons“ angeboten würden.

REWE: „Wir haben aufmerksam zugehört und verstanden…“

Auf die Frage hin, warum sich eine jö-Mitgliedschaft trotzdem noch auszahlt, heißt es seitens REWE weiter: „Eine jö-Mitgliedschaft zahlt sich jedenfalls weiterhin aus: App-Nutzer und Mitglieder profitieren von zahlreichen Vorteilen und Angeboten.“ Gleichzeitig würde man mit der Rückkehr der Rabattmarkerl für alle „eine spürbare Entlastung“ schaffen. Wir haben auch gefragt, ob es beim System eventuell wieder zu einer Rückänderung kommen könnte. Darauf meint man bei REWE, dass die aktuelle Teuerung alle betreffe und man die Kunden bestmöglich unterstützen möchte: „Wir haben aufmerksam zugehört und verstanden, wie wir aktuell für spürbare Entlastung sorgen können. Daher sind die beliebten Rabattpickerl wieder für alle Kunden verfügbar.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 08:00 Uhr aktualisiert