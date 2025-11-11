Messe, Christkindlmärkte und Co. sorgen für Staus in Wien und Innsbruck

Sowohl in Wien als auch in Tirol wird das kommende Wochenende laut ARBÖ von mehreren verkehrsintensiven Ereignissen geprägt sein. Demnach werden Autofahrer stellenweise wohl auch etwas mehr Geduld haben müssen.

Umfangreiche Bauarbeiten können etwa auf der Südosttangente zu „erheblichen Verzögerungen“ führen, so der ARBÖ. Zwischen Freitag, 14. November 22 Uhr, und Montag, 17. November 5 Uhr, sind zwischen dem Knoten Prater und dem Knoten Kaisermühlen Fahrstreifen abschnittsweise gesperrt. Richtung Hirschstetten stehen dabei tagsüber (zwischen 9 und 22 Uhr) nur zwei Spuren zur Verfügung, in der Nacht ist es überhaupt nur einer. Mit Staus ist dabei vor allem auf den Zufahrten wie der Donauuferautobahn, der Nordrand Schnellstraße sowie im Bereich der Reichsbrücke und rund um den Knoten Prater schon ab Freitagabend zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt, wenn möglich, so weit wie möglich auszuweichen.

Zwei Konzerte bringen tausende Besucher nach Wien

Die Wiener Stadthalle steht am kommenden Wochenende zudem im Zeichen internationaler Musikgrößen. Schon am Freitag, 14. November, ist die US-Band „Big Time Rush“ zu Gast, einen Tag später folgt die britische Kultband „Jamiroquai“. Für beide Abende werden mit jeweils bis zu 14.000 Besuchern gerechnet. Dabei ist der stärkste Verkehr jeweils vor Konzertbeginn sowie nach Veranstaltungsende zu erwarten. „Besonders betroffen sind wie so oft der Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße sowie die Straßen im Nibelungenviertel und die Burggasse“, so der ARBÖ, der eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt.

Christkindlmärkte in Wien eröffnen

Ebenfalls spannend wird es rund um die großen Christkindlmärkte – sieben von ihnen werden nämlich öffnen. „Besonders beliebt und daher stark frequentiert sind erfahrungsgemäß jene am Rathausplatz, im Alten AKH, im Schloss Belvedere, auf der Freyung und im Spittelberg-Viertel“, wissen die ARBÖ-Experten, die vor allem am Freitagabend und Samstag mit starkem Besucherandrang, Staus im Nahbereich und rasch ausgelasteten Parkplätzen rechnen. Auch hier wird wieder die Anreise mit den Öffis oder dem Taxi empfohlen.

Messe könnte für Staus in Innsbruck sorgen

In der Tiroler Landeshauptstadt findet außerdem die Messe „SENaktiv“ statt. Sie gilt als größte Seniorenmesse Westösterreichs und widmet sich den Themen Gesundheit, Bewegung, Freizeit, Reisen und Wohnen im Alter. Erwartet werden bei mehr als 13 Austellern rund 10.000 Besucher. Die stärksten Staus werden dabei rund um das Messegelände vor Beginn und nach Schluss – also rund um 10 Uhr sowie ab 17 Uhr – auf der Ing.-Etzel-Straße und den angrenzenden Zufahrten erwartet, so der ARBÖ abschließend.