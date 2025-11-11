Sicherheitstest nicht bestanden: Intersport ruft diese Artikel zurück
"Bitte stoppe die Verwendung dieser Produkte" - Intersport ruft aktuell mehrere Sportartikel zurück. Der Grund: Ein Sicherheitstest wurde nicht bestanden. Alle Details liest du hier.
Die Sporthandelskette Intersport ruft vorsorglich bestimmte Modelle der McKinley-Kinderhandschuhe „New Volker II“ zurück. Betroffen sind ausschließlich Handschuhe, die im Produktionsjahr 2025 hergestellt wurden. „Alle anderen Jahrgänge können weiterhin bedenkenlos verwendet werden“, teilt das Unternehmen mit.
Produktrückruf: Sicherheitstest nicht bestanden
Der Grund für den Rückruf: Die Stütze des Kindermodells dieses Handschuhs hat einen Sicherheitstest bzgl. der maximalen Überstreckung der Hand nicht bestanden.
Produktrückruf für diese Artikel
McKinley Kinderhandschuh »New Volker II«
Artikel-Nr. 717100910/717100917
IIC Artikel-Nr. 410090-903 / 410090-902
Größe: 3,4,5,6
Produktionsjahrgänge: 2025 (Es sind nur die 2025 produzierten Modelle betroffen – alle anderen können problemlos weiterverwendet werden! Bitte überprüfe das Produktionsjahr im Etikett.)
EAN: 7624769290798, 7624769290781, 7624769290804, 7624769290811, 7624769290750, 7624769290743, 7624769290767, 7624769290774
Appell: Produkte nicht mehr verwenden
„Bitte stoppe die Verwendung dieser Produkte“, informiert Intersport seine Kunden. Die Artikel können in allen Intersport Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung zurückerstattet.