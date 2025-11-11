Sicherheitstest nicht bestanden: Intersport ruft diese Artikel zurück

"Bitte stoppe die Verwendung dieser Produkte" - Intersport ruft aktuell mehrere Sportartikel zurück. Der Grund: Ein Sicherheitstest wurde nicht bestanden. Alle Details liest du hier.

Die Sporthandelskette Intersport ruft vorsorglich bestimmte Modelle zurück. Hier findest du alle Infos im Überblick.

Die Sporthandelskette Intersport ruft vorsorglich bestimmte Modelle der McKinley-Kinderhandschuhe „New Volker II“ zurück. Betroffen sind ausschließlich Handschuhe, die im Produktionsjahr 2025 hergestellt wurden. „Alle anderen Jahrgänge können weiterhin bedenkenlos verwendet werden“, teilt das Unternehmen mit.

Produktrückruf: Sicherheitstest nicht bestanden

Der Grund für den Rückruf: Die Stütze des Kindermodells dieses Handschuhs hat einen Sicherheitstest bzgl. der maximalen Überstreckung der Hand nicht bestanden.

Produktrückruf für diese Artikel McKinley Kinderhandschuh »New Volker II« Artikel-Nr. 717100910/717100917

IIC Artikel-Nr. 410090-903 / 410090-902

Größe: 3,4,5,6

Produktionsjahrgänge: 2025 (Es sind nur die 2025 produzierten Modelle betroffen – alle anderen können problemlos weiterverwendet werden! Bitte überprüfe das Produktionsjahr im Etikett.)

EAN: 7624769290798, 7624769290781, 7624769290804, 7624769290811, 7624769290750, 7624769290743, 7624769290767, 7624769290774

©Intersport Austria Diese Handschuhe werden aktuell zurück gerufen.

Appell: Produkte nicht mehr verwenden

„Bitte stoppe die Verwendung dieser Produkte“, informiert Intersport seine Kunden. Die Artikel können in allen Intersport Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung zurückerstattet.