/ ©INTERSPORT Austria
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Intersport Filiale.
Die Sporthandelskette Intersport ruft vorsorglich bestimmte Modelle zurück. Hier findest du alle Infos im Überblick.
Österreich
11/11/2025
Produktrückruf

Sicherheitstest nicht bestanden: Intersport ruft diese Artikel zurück

"Bitte stoppe die Verwendung dieser Produkte" - Intersport ruft aktuell mehrere Sportartikel zurück. Der Grund: Ein Sicherheitstest wurde nicht bestanden. Alle Details liest du hier.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Die Sporthandelskette Intersport ruft vorsorglich bestimmte Modelle der McKinley-Kinderhandschuhe „New Volker II“ zurück. Betroffen sind ausschließlich Handschuhe, die im Produktionsjahr 2025 hergestellt wurden. „Alle anderen Jahrgänge können weiterhin bedenkenlos verwendet werden“, teilt das Unternehmen mit.

Produktrückruf: Sicherheitstest nicht bestanden

Der Grund für den Rückruf: Die Stütze des Kindermodells dieses Handschuhs hat einen Sicherheitstest bzgl. der maximalen Überstreckung der Hand nicht bestanden.

Produktrückruf für diese Artikel

McKinley Kinderhandschuh »New Volker II«

Artikel-Nr. 717100910/717100917
IIC Artikel-Nr. 410090-903 / 410090-902
Größe: 3,4,5,6
Produktionsjahrgänge: 2025 (Es sind nur die 2025 produzierten Modelle betroffen – alle anderen können problemlos weiterverwendet werden! Bitte überprüfe das Produktionsjahr im Etikett.)
EAN: 7624769290798, 7624769290781, 7624769290804, 7624769290811, 7624769290750, 7624769290743, 7624769290767, 7624769290774

Das Bild auf 5min.at zeigt Handschuhe, die zurück gerufen werden.
©Intersport Austria
Diese Handschuhe werden aktuell zurück gerufen.

Appell: Produkte nicht mehr verwenden

„Bitte stoppe die Verwendung dieser Produkte“, informiert Intersport seine Kunden. Die Artikel können in allen Intersport Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung zurückerstattet.

