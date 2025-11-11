11. November 2000: Der Tag, an dem Kaprun stillstand

Es war das größte Unglück der österreichischen Nachkriegszeit, dass sich vor genau 25 Jahren, am 11. November 2000, in Kaprun (Salzburg) ereignete. 155 Menschen sind im Tunnel der Kitzsteinhorn-Gletscherbahn verstorben.

Vor genau 25 Jahren hat sich in Kaprun (Pinzgau, Salzburg) eine schreckliche Tragödie ereignet. 155 Menschen sind bei einem Brand in der Gletscherbahn auf das Kitzsteinhorn am 11. November 2000 verstorben. Wie jedes Jahr wurde auch dieses Jahr um 9 Uhr den Opfern gedacht – im Rahmen eines überkonfessionellen Gottesdienstes bei der Gedenkstätte. Noch heute erinnern sich einige Anwohner an die dramatischen Szenen und Stunden, die sich an jenem verhängnisvollen Tag ereignet haben. Wir haben mit einer Frau aus Kaprun gesprochen, die zu dieser Zeit noch Schülerin war.

Was genau ist in Kaprun am 11. November 2000 geschehen? Insgesamt 162 Menschen waren in der Zuggarnitur „Kitzsteingams“, als diese am Vormittag des 11. November 2000 aus der Talstation in den engen Tunnel einfuhr. Kurz später hat ein defekter Heizlüfter und austretendes Hydrauliköl für einen Brand gesorgt. Der Kamineffekt sorgte schließlich dafür, dass 150 der 162 Passagiere, zwei Menschen im entgegenkommenden Zug und drei Personen in der Bergstation starben. Die zwölf Überlebenden waren am Feuer vorbei und über eine steile Nottreppe talwärts gerannt.

Mitschüler war an dem Tag am Kitzsteinhorn

„Ich werde diesen Tag nie vergessen. Es war an einem Samstag und wir hatten schulfrei“, erinnert sich die Frau – sie möchte anonym bleiben – im Gespräch mit 5 Minuten. Als das Unglück geschah wurden sofort alle Haushalte durchtelefoniert, „um sicher zu gehen, dass wir in Sicherheit waren“. Doch ein Mitschüler sei an dem Tag am Kitzsteinhorn gewesen. „Wir hielten die Luft an, kurze Zeit später gab es die Entwarnung. Er war nicht in der Seilbahn“, so die Frau.

„Jeder kannte jemanden, der von diesem Unglück betroffen war…“

Und sie erinnert sich weiter: „Während die einen am Telefon waren, um alle durchzutelefonieren, saßen die anderen wie gebannt vorm Fernseher. Was ich nie vergessen werde: Der ganze Ort stand still.“ Und abschließend: „Jeder kannte jemanden, der von diesem Unglück betroffen war…“

„Größtes Unglück der österreichischen Nachkriegszeit“

Am heutigen 11. November erinnert sich auch die Feuerwehr Bruck, die damals, um 9.35 Uhr, mittels Sirene mit den anderen Feuerwehren der Umgebung zum Brand alarmiert wurde. „Noch konnte niemand ahnen, dass es sich um das größte Unglück der österreichischen Nachkriegszeit handeln sollte“, schreiben die Florianis auf Facebook, die den 155 Opfern des Unglücks gedenken.