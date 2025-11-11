McDonald's Österreich ist eine neue Partnerschaft eingegangen und erweitert damit sein Nachhaltigkeitskonzept, wie man in einer Aussendung bekannt gibt. Künftig können McCafé-Produkte via Too Good To Go gerettet werden.

McDonald's wird Produkte aus dem Café künftig auch am Ende des Tages auf Too Good To Go weitergeben.

McDonald's wird Produkte aus dem Café künftig auch am Ende des Tages auf Too Good To Go weitergeben.

„Lebensmittel können überall gerettet werden, wo Überschüsse bleiben. Die neue Kooperation mit McDonald’s Österreich zeigt, dass auch in diesem Segment gezielt Maßnahmen gesetzt werden können, um nachhaltiger zu wirtschaften“, sagt etwa Georg Strasser-Müller, Country Director von Too Good To Go Österreich und der Schweiz. Nach einer Pilotphase werden die süßen Überraschungssackerl von McCafé ab sofort generell eingeführt – das erste Feedback habe gestimmt, so Strasser-Müller.

Was ist Too Good To Go? Too Good To Go geht mit unterschiedlichen Lösungen gegen Lebensmittelverschwendung vor. Über 2,4 Millionen registrierte Nutzer und rund 6.500 Partnerbetriebe zählt die beliebte App bereits in Österreich, zudem konnten hierzulande schon mehr als 17 Millionen Überraschungssackerl von Bäckereien, Supermärkten und Gastrobetrieben gerettet werden.

„Einwandfreie und absolut frische Produkte“ werden nun gerettet

Und auch Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich, freut sich über die neue Kooperation: „Im McCafé haben wir am Ende des Tages immer wieder einwandfreie und absolut frische Produkte in der Vitrine, die aber am Folgetag nicht mehr verkauft werden können.“ Ab sofort könne man diese unkompliziert retten – „und damit einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten“.

Was im McCafé-Überraschungssackerl zu finden sein wird

Neben Croissants, Torten, Kuchen und Cookies kommen auch saisonale Produkte wie Salted Caramel Cookies oder Pop Dots ins tagesaktuell zusammengestellte Überraschungssackerl. Jeden Tag wird es solche von den teilnehmenden Filialen geben. Nicht Teil des Angebots seien jedenfalls Heiß- und Kaltgetränke sowie McDonald’s Produkte außerhalb des McCafé-Sortiments, die ausschließlich frisch auf Bestellung zubereitet werden, heißt es in einer Aussendung.