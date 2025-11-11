Stromausfall im Pinzgau: 20.000 Haushalte kurz ohne Versorgung

Bis zu 20.000 Haushalte waren in mehreren Pinzgauer Gemeinden Dienstagvormittag kurzzeitig ohne Strom. Binnen weniger Minuten konnten die meisten davon aber wieder ans Netz angeschlossen werden.

Wie die „Salzburg AG“ nun berichtet, war gegen 8.20 Uhr plötzlich in tausenden Haushalten im Pinzgau (Salzburg) der Strom weg. Betroffen waren dabei Teile von Piesendorf, Bruck, Fusch, Zellam See, Thumersbach und Kaprun. In der Spitze waren es bis zu 20.000 betroffene Haushalte, doch die Techniker der „Salzburg Netz GmbH“ arbeiteten mit Hochdruck und besonders schnell an der Behebung und Wiederherstellung der Versorgung.

Um halb 11 waren alle Haushalte wieder versorgt

„Bereits nach nur zehn Minuten konnte der Großteil der betroffenen Haushalte wieder ans Netz angeschlossen werden“, weiß die „Salzburg AG“. Um kurz vor halb 11 war es dann so weit, auch die verbliebenen, „dunklen“ Haushalte konnten wieder mit Strom versorgt werden. Die genaue Ursache der großflächigen Störung ist zur aktuellen Stunde aber noch unbekannt.