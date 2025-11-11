Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen bei Nacht
Bei einem nächtlichen Unfall im Bezirk Eisenstadt-Umgebung standen Polizei, Rettung und Feuerwehr im Einsatz.
Eisenstadt-Umgebung
11/11/2025
Polizei berichtet

Ohne Führerschein und betrunken: Jugendgruppe mit Auto verunfallt

In der Nacht auf Dienstag, gegen Mitternacht, hat ein 16-Jähriger auf einem Güterweg in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland) einen Unfall verursacht.

Der 16-Jährige war dabei mit drei Freunden (alle ebenfalls 16 Jahre alt) unterwegs und kam aus bisher unbekannter Ursache vom Güterweg ab und landete im dortigen Windschutzgürtel, berichtet die Polizei. Die drei Freunde hatten sich, als die Polizei eintraf, bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt, wobei zwei Insassen selbstständig ins Krankenhaus fuhren, um sich ärztlich abchecken zu lassen. Der Lenker – er hatte keinen Führerschein, zudem verlief der Alkomattest positiv – wurde ebenfalls verletzt. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr, die das Auto vom Unfallort entfernte.

