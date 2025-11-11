„Chance auf Polarlichter“: Zwei Sonnenstürme auf dem Weg zur Erde

In den kommenden beiden Tagen besteht jeweils wieder die Chance auf Polarlichter - und das auch über Mitteleuropa. Zwei Sonnenstürme sind nämlich auf dem Weg zur Erde, auch die Wetterlage sieht günstig aus.

Werden über Österreich wieder Polarlichter zu sehen sein - wie hier etwa auch im Mai 2024?

In den vergangenen knapp zwei Jahren haben sich Österreicher vermehrt über Polarlichter „freuen“ dürfen. Besonders stark waren sie dabei im November 2023, Mai 2024 und Oktober 2024, als auch die Wetterlage mitgespielt hat. Und nun könnte es wieder so weit sein, wie die „GeoSphere Austria“ auf Facebook ankündigt.

©Andreas H. | Im November 2023… ©Leser | …im Mai 2024… ©Webcam „Bergfex“ / Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen | …und im Oktober 2024 haben Polarlichter den österreichischen Nachthimmel erstrahlen lassen.

Bedingungen stehen gut für Polarlichter

„Zwei Sonnenstürme sind aktuell auf dem Weg zur Erde“, heißt es in dem Posting. Die Ankunft des ersten Sturms dürfte dabei Dienstagabend, am 11. November 2025 gegen 21 Uhr, sein, während der zweite Sonnensturm in der Nacht auf Mittwoch, 12. November 2025, gegen 3.30 Uhr eintreffen dürfte, wissen die Experten. Und: „Bisherige Erfahrungswerte zeigen, dass Sonnenstürme, die in kurzer zeitlicher Abfolge auf die Erde treffen, das Erdmagnetfeld oft stärker beeinflussen als einzelne Ereignisse.“

Polarlichter über Österreich? Wetter würde mitspielen

Aktuell sei es aber noch recht schwer abzuschätzen, welche Auswirkungen die beiden Sonnenstürme schließlich tatsächlich auf die Erde haben werden. Die „GeoSphere Austria“ dazu: „Wir erwarten jedoch generell keine bzw. nur geringe Beeinträchtigungen von technologischer Infrastruktur.“ Abhängig von der tatsächlichen Ankunftszeit seien aber Polarlichter auch in Mitteleuropa durchaus im Bereich des Möglichen. Das Wetter würde jedenfalls mitspielen. „Während Dienstag im Norden und Osten Österreichs bis zum Nachmittag noch Wolkenfelder durchziehen werden, sollten sich im Laufe des Tages im gesamten Land Sonnenschein und klarer Himmel zeigen. Mittwoch sollten gegen Abend die Bedingungen ebenfalls gut sein um eventuelle Nordlichter beobachten zu können“, so die Meteorologen.

Wie lange die Chancen auf Polarlichter noch erhöht sind

Übrigens: Die Chancen auf Polarlichter stehen bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch gut, wie Christian Möstl von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten Anfang des Jahres erklärte. „Bis Ende 2025 sollte es noch ein paar Chancen geben, vielleicht sogar 2026 oder 2027“, so Möstl. Danach legt die Sonne nach einer sehr aktiven Phase aber wieder ein paar ruhigere Jahre ein. Alles dazu unter anderem hier: Polarlichter über Österreich: Wieso die Chancen auch 2025 gut stehen.

Wie entstehen Polarlichter? Die bunten Himmelserscheinungen – in unseren Breiten Nordlichter genannt – entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre bzw. auf das Erdmagnetfeld treffen. Dort werden Stickstoff- und Sauerstoffatome dann zum Leuchten angeregt. Übrigens: Es gibt auch Südlichter, diese aber nur auf der Südhalbkugel. Der Überbegriff für die beiden Lichterspektakel sind die Polarlichter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 14:17 Uhr aktualisiert