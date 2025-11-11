Skip to content
/ ©APA/THEMENBILD
Die Eltern stehen bei Rechtskraft der Anklage in Innsbruck vor Gericht
Tirol
11/11/2025
Tragödie

Tiroler Bub verhungert: Mordanklage gegen Eltern erhoben

Im Fall eines im Mai 2024 aufgrund von massiver Unterernährung im Tiroler Bezirk Kufstein verstorbenen dreijährigen Buben hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen die Eltern erhoben.

von APA
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)

Den 27-jährigen Eltern werde auch Quälen und Freiheitsentziehung vorgeworfen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Sie sollen ihren Sohn demnach zu Tode gequält haben. Die Anklage kann binnen 14 Tagen beeinsprucht werden und war somit vorerst nicht rechtskräftig.

Verhandlungstermin gibt es noch nicht

Ein Verhandlungstermin vor dem Geschworenengericht wurde demnach noch nicht anberaumt. Den Eltern droht im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Beide Eltern hatten sich der Staatsanwaltschaft zufolge zuletzt geständig gezeigt. Der Bub war tot in seinem Bett liegend aufgefunden worden, woraufhin der Vater die Polizei verständigte. Eine Obduktion ergab schließlich, dass der Dreijährige verhungert war. Nachdem die Eltern wegen eines psychischen Ausnahmezustandes in einem Spital gewesen waren, wurden sie festgenommen. Über sie wurde Untersuchungshaft verhängt. Die Geschwister – allesamt Mädchen – im Alter von einem, drei und sechs Jahren wiesen indes keine Mangelerscheinungen auf. Auch war die Familie zuvor behördlich nicht auffällig gewesen. (APA, Red. 11.11)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 15:42 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

