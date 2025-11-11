Wer kennt diese Person? Polizei sucht mutmaßlichen Online-Betrüger

Nach einem mutmaßlichen Online-Betrug sucht die Polizei Deutschkreutz nach einer bislang unbekannten Person. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizeiinspektion Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) ersucht um Hinweise zu einer Person, die im Verdacht steht, am 6. Juni 2025 betrügerisch erlangte Daten verwendet zu haben, um eine Paketumleitung einer Online-Bestellung zu veranlassen. Laut den Ermittlern soll die unbekannte Person dabei persönliche Daten eines Dritten missbraucht haben, um die Lieferung auf eine andere Adresse umzuleiten.

©LPD Burgenland Wer kennt diese Person? ©LPD Burgenland Diese Person wird gesucht

Hinweise erbeten

Die Polizei veröffentlicht dazu Fotos der verdächtigen Person und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder die Person wiedererkennt, wird gebeten, sich umgehend an die Polizeiinspektion Deutschkreutz zu wenden:

Telefon: 059 133 1221

E-Mail: pi-b-deutschkreutz@polizei.gv.at

Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.