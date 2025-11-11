Frau in Linz mit Messer bedroht – 18-Jähriger festgenommen

Schockmoment in Linz: Eine 80-jährige Frau wurde auf der Leonfeldner Straße von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht. Nur kurze Zeit später nahm die Polizei den Verdächtigen fest.

Ein gewöhnlicher Abendspaziergang endete für eine 80-jährige Linzerin mit einem Schreckmoment. Gegen 18.30 Uhr war sie am Montag, dem 10. November, auf der Leonfeldner Straße unterwegs, als sie bemerkte, dass sie von einem dunkel gekleideten Mann beobachtet wurde. Wenig später stellte sich der Unbekannte ihr in den Weg, hielt ein schwarzes Messer in der Hand und forderte Bargeld. Die Pensionistin bewahrte in dieser bedrohlichen Situation einen kühlen Kopf. Sie erklärte, kein Geld bei sich zu haben, und begann laut um Hilfe zu schreien. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Ihr mutiges Verhalten dürfte entscheidend dazu beigetragen haben, dass Schlimmeres verhindert wurde.

Polizei nimmt Verdächtigen kurz darauf fest

Nur wenige Minuten nach dem Vorfall leitete die Polizei eine Fahndung ein – mit Erfolg. Beamte trafen in der Nähe auf einen 18-jährigen Ungarn, der der Beschreibung der Frau entsprach. Bei der Durchsuchung fanden sie ein Messer. Der junge Mann wurde festgenommen und zeigte sich geständig. Bei der anschließenden Gegenüberstellung wurde er von der 80-Jährigen eindeutig wiedererkannt. „Der 18-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert“, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes ermittelt