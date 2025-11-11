Achtung, Erstickungsgefahr! Zalando ruft dieses Kleidungsstück zurück

Der Onlinehändler Zalando ruft zwei Kinderwesten der Marke Redefined Rebel zurück. Lose Knebelverschlüsse können eine Erstickungsgefahr darstellen. Betroffene Eltern sollen die Artikel umgehend zurücksenden.

Nach Angaben des Unternehmens entsprechen die Westen nicht der europäischen Sicherheitsnorm EN14682 für Kinderbekleidung. Grund dafür sind nicht befestigte Knebelverschlüsse, die sich an Gegenständen verfangen können. Dadurch besteht Gefahr des Strangulierens oder Erstickens. Zalando betont, dass die Sicherheit von Kindern oberste Priorität habe. Hersteller Wear Group A/S hat sich deshalb zu einem freiwilligen Rückruf entschieden.

©Zalando Diese Westen werden zurückgerufen.

So reagieren betroffene Kunden

Kunden werden gebeten, die betroffenen Westen nicht weiter zu verwenden und sie kostenlos zurückzusenden. Nach Rückerhalt der Ware erstattet Zalando den Kaufpreis vollständig auf das ursprünglich verwendete Konto. Wer die Westen bereits weitergegeben hat, soll die neuen Besitzer über den Rückruf informieren.

Kontakt und weitere Informationen

Fragen beantwortet der Zalando-Kundendienst per E-Mail an askproductcompliance@zalando.de oder über die Hotline. Weitere Informationen finden sich auch auf der Zalando-Website. Zalando entschuldigt sich „aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten“ und dankt allen Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis.

Wichtige Fragen Welche Produkte sind vom Rückruf betroffen? Betroffen sind zwei Kinderwesten der Marke Redefined Rebel, die über Zalando verkauft wurden:

253011 TEEvan Sweat BOXY FIT (Farbe: Noir / Schwarz)

255014 Gilet TEAlan BOXY FIT (Farbe: Forest Night / Braungrün)

Verkaufzeitraum: September bis Oktober 2025. Warum werden die Westen zurückgerufen? Die Westen entsprechen nicht der europäischen Sicherheitsnorm EN14682 für Kinderbekleidung.

Die Knebelverschlüsse (Zugkordelversteller) sind nicht fest vernäht und können sich an Gegenständen verfangen. Dadurch besteht Erstickungs- oder Strangulationsgefahr für Kinder. Was sollen Kundinnen und Kunden jetzt tun? Die betroffenen Westen nicht mehr verwenden.

Die Artikel kostenlos an Zalando zurücksenden.

Nach Eingang der Retoure wird der Kaufpreis vollständig erstattet.

Wenn du den Artikel verschenkt oder weitergegeben hast, informiere bitte die neue Besitzerin bzw. den neuen Besitzer über den Rückruf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 17:00 Uhr aktualisiert