Mehr neue Staatsbürger: Hier gibt es die meisten Einbürgerungen

Immer mehr Menschen erhalten die österreichische Staatsbürgerschaft. In den ersten drei Quartalen 2025 stieg die Zahl der Einbürgerungen um mehr als elf Prozent – besonders stark war der Zuwachs in Vorarlberg

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 haben laut Statistik Austria insgesamt 17.649 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Das entspricht einem Anstieg von 11,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024, als 15.824 Personen eingebürgert wurden.

Mehrheit lebt in Österreich

Von den neu Eingebürgerten leben 10.885 Personen (61,7 Prozent) in Österreich.

6.764 Personen (38,3 Prozent) haben ihren Wohnsitz im Ausland – fast alle von ihnen sind NS-Opfer oder deren Nachkommen. Laut Statistik Austria leben 99,7 Prozent dieser Gruppe außerhalb Österreichs. Diese Möglichkeit zur Doppelstaatsbürgerschaft für Nachfahren von NS-Opfern wurde vor einigen Jahren eingeführt und hat die Zahl der Einbürgerungen deutlich steigen lassen. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2023 zog die Zahl seit Mitte 2024 wieder an – im dritten Quartal 2025 lag der Zuwachs bei 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Stärkster Anstieg in Vorarlberg

In sieben Bundesländern wurden heuer bis Ende September mehr Menschen eingebürgert als im Vorjahr. Den größten relativen Zuwachs verzeichnete Vorarlberg mit plus 43,6 Prozent und 701 neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Auch andere Länder legten deutlich zu:

Burgenland: +30,1 % (186 Einbürgerungen)

+30,1 % (186 Einbürgerungen) Niederösterreich: +28,5 % (2.045)

+28,5 % (2.045) Wien: +18,3 % (3.284)

+18,3 % (3.284) Tirol: +9,2 % (775)

+9,2 % (775) Steiermark: +7,6 % (1.367)

+7,6 % (1.367) Kärnten: +2,0 % (363)

Minus in Oberösterreich und Salzburg

In zwei Bundesländern gingen die Zahlen hingegen zurück.

In Oberösterreich sank die Zahl der Einbürgerungen um 8,7 Prozent auf 1.707 Personen,

in Salzburg um 5,8 Prozent auf 457 Einbürgerungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 17:55 Uhr aktualisiert