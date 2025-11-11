Nach Waffenaffäre: Georg Dornauer erhält Jagdkarte zurück

Der ehemalige Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer darf wieder zur Jagd gehen. Nach Jahren wurde das gegen ihn bestehende Waffenverbot aufgehoben. Die Jagdgewehr-Affäre von 2019 hatte ihm einst nicht nur den Waffenschein gekostet.

Das Waffenverbot war 2019 verhängt worden, nachdem Dornauer sein geladenes Jagdgewehr bei offenem Fenster auf dem Rücksitz seines Autos in der Innsbrucker Flughafengarage liegen gelassen hatte. Sicherheitsmitarbeiter entdeckten die Waffe, woraufhin die Bezirkshauptmannschaft ein unbefristetes Waffenverbot erließ. Dieses wurde später auch vom Landesverwaltungsgericht bestätigt. Mit dem Verbot verlor Dornauer nicht nur seinen Waffenschein, sondern auch die Tiroler Jagdkarte – seine Waffe wurde eingezogen.

Aufregung um Jagdfoto mit Benko

Im Jahr 2024 sorgte ein weiteres Kapitel der Causa für Schlagzeilen: Ein Foto aus der Steiermark zeigte Dornauer gemeinsam mit dem damaligen Signa-Gründer Rene Benko bei einem Jagdausflug. Auf dem Bild war Dornauer mit einem Hut samt „Beutebruch“ zu sehen – einem Zweig, der traditionell den Schützen eines erlegten Tieres kennzeichnet. Dornauer und weitere Beteiligte betonten, dass er nicht geschossen habe. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck stellte die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des Waffenverbots schließlich ein.

Politische Karriere beendet, Jagdrecht wiedererlangt

Nach dem Bekanntwerden des Fotos stand Dornauer politisch stark unter Druck und legte alle Führungsfunktionen innerhalb der SPÖ Tirol nieder.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 19:42 Uhr aktualisiert