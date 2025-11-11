Hochdruck bringt Sonnenschein – Westen wird fast frühlingshaft warm

„Unter Hochdruckeinfluss und in Kombination mit warmen Luftmassen aus dem Südwesten Europas präsentiert sich das Wetter in Österreich zur Wochenmitte sonnig und zum Teil auch sehr mild. Lediglich in den Becken und Tälern, besonders aber im Donautal, im Flachland des Ostens, im Waldviertel, im Burgenland sowie anfangs auch in der Südoststeiermark startet der Tag mit Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf kann sich jedoch schließlich fast überall sonniges Wetter behaupten. Der Wind weht nur schwach aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen zwischen minus 5 und plus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel und Sonnenscheindauer 8 bis 15 Grad, im Westen bis zu 18 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.