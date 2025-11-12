Polarlichter lassen Nachthimmel über Österreich erstrahlen

In der Nacht auf Mittwoch, 12. November 2025, war es dann tatsächlich so weit: Polarlichter waren am österreichischen Nachthimmel zu sehen. Und sie haben den Himmel gleich einige Stunden erstrahlen lassen, wie Bilder zeigen.

Am stärksten waren die Lichter rund um 5 Uhr in der Früh.

Am stärksten waren die Lichter rund um 5 Uhr in der Früh.

Gegen 3 Uhr hat das Spektakel auf den Webcams österreichweit begonnen, da waren die Lichter noch eher in Richtung Norden zu sehen. In den folgenden rund zweieinhalb Stunden sollte sich das allerdings ändern, die Polarlichter „wanderten“ auch in Richtung Süden und waren schließlich spätestens gegen 5 Uhr auch über Österreich mit bloßem Auge deutlich sichtbar, wie auch David Kaufmann von „Tauernwetter“ erklärt.

©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ | Das Spektakel hat gegen 3 Uhr begonnen… ©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ | …und ab etwa 4.30 Uhr seinen Höhepunkt gefunden. ©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ | Die Lichter waren über Österreich deutlich sichtbar. ©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ | Webcams zeigen die außergewöhnlichen Szenen… ©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ | …und das Naturschauspiel.

Wieso waren über Nacht Polarlichter über Österreich zu sehen?

Diese Frage hat Christian Möstl von der „GeoSphere Austria„ auf Nachfrage von 5 Minuten am Dienstag beantwortet: „Die Sonne hat einige Sonnenstürme produziert von denen sich zwei, eventuell noch ein Dritter seit heute Vormittag, Richtung Erde bewegen. Wir erwarten dass diese eventuell Polarlichter in Mitteleuropa verursachen könnten.“ Das ist nun also tatsächlich eingetreten, die Lichter waren bis nach Mitteleuropa hin sichtbar und haben atemberaubende Szenen verursacht.

Wie entstehen Polarlichter? Die bunten Himmelserscheinungen – in unseren Breiten Nordlichter genannt – entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre bzw. auf das Erdmagnetfeld treffen. Dort werden Stickstoff- und Sauerstoffatome dann zum Leuchten angeregt. Übrigens: Es gibt auch Südlichter, diese aber nur auf der Südhalbkugel. Der Überbegriff für die beiden Lichterspektakel sind die Polarlichter.

Hast du schon einmal Polarlichter gesehen? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nie Weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sind Polarlichter über Österreich auch nächste Nacht möglich?

Besonders starke, geomagnetische Stürme hätte es vor allem im Mai und im Oktober letzten Jahres gegeben, weiß Möstl außerdem. In beiden Fällen waren Polarlichter deutlich über Österreich zu sehen, wir haben jeweils berichtet. Und übrigens für alle, die die Lichter in der Nacht auf Mittwoch verpasst haben: „Von Mittwoch auf Donnerstag könnte es auch interessant werden, je nachdem wie lange dann die Störung im Erdmagnetfeld andauert“, so der Experte gegenüber 5 Minuten.

©Screenshot Webcam bergfex / „Holding Graz“ | Auch die Webcam auf der Schöckl-Bergstation hat die letzten Ausläufer der Polarlichter kurz vor 6 Uhr gezeigt. ©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ | Generell in ganz Österreich… ©Screenshot Webcam „panomax“ | …wurden tolle Bilder aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 06:38 Uhr aktualisiert