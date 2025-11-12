Skip to content
Toyota ruft derzeit mehr als 3.000 Autos in Österreich zurück.
Österreich
12/11/2025
Toyota

Rückrufaktion: Über 3.000 Autos in Österreich jetzt betroffen

Etwas mehr als 166.000 Autos der Marke "Toyota" werden derzeit weltweit zurückgerufen. In Österreich sind mehr als 3.000 Fahrzeuge betroffen, wie 5 Minuten in Erfahrung gebracht hat.

Ein weltweiter Rückruf bei Toyota sorgt derzeit für große Aufmerksamkeit. Betroffen sind dabei die Modelle „Proace“ und „Proace Verso“ aus dem Produktionszeitraum von März 2016 bis August 2022. Diese Rückrufaktion, die weltweit etwas mehr als 166.000 Fahrzeuge betrifft, hat auch für einige Österreicher Auswirkungen.

Warum werden die Toyota-Modelle derzeit zurückgerufen?

„Es besteht die Möglichkeit, dass die Schraube des vorderen Querlenkers auf Grund der Konstruktion in Kombination mit Umweltfaktoren übermäßig korrodiert“, heißt es dazu seitens Toyota Österreich auf Nachfrage von 5 Minuten. Hierzulande seien demnach übrigens insgesamt 3.146 Fahrzeuge betroffen.

Wie weiß ich, ob mein Toyota betroffen ist?

Betroffene Kunden würden nun vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz mittels Anschreiben kontaktiert und darüber informiert, dass es die Rückrufaktion gibt und das eigene Auto betroffen ist. Und was dann? „Sobald das Kundenschreiben bei betroffenen Kunden eintrifft, an den nächsten Toyota-Partner wenden“, erklärt der Autohersteller weiter. Übrigens: „Die erforderlichen Maßnahmen sind kostenlos.“

Überblick über die Rückrufaktion bei Toyota:

  • Marke: Toyota
  • Modelle: Proace und Proace Verso
  • Produktionszeitraum: März 2016 bis August 2022
  • Grund: Möglichkeit, dass Schraube des vorderen Querlenkers aufgrund der Konstruktion in Kombination mit Umweltfaktoren übermäßig korrodiert
  • weltweit rund 166.000 Autos betroffen
  • In Österreich 3.146 Fahrzeuge betroffen

Mehrmals größere Auto-Rückrufaktionen in vergangenen Monaten

In den vergangenen Monaten haben Autorückrufe gleich mehrmals für Aufmerksamkeit gesorgt. Besonders groß war die Anzahl an Betroffenen, als es um einen Rückruf wegen möglicherweise fehlerhafter Takata-Airbags ging. Infolgedessen waren Millionen Autos weltweit betroffen, die in die Werkstatt mussten. Alles dazu unter anderem hier: Millionen Autos von riesigem Rückruf betroffen.

