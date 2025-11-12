Tirolerin wird misstrauisch, als App Kontostand in Millionenhöhe anzeigt

Eine 74-jährige Tirolerin wurde in den vergangenen zwei Monaten Opfer von online-Betrügern. Erstmals misstrauisch wurde sie dabei, als ihr eine App einen absurd hohen Kontostand vorgaukelte.

Auf Social Media wurde eine 74-jährige Österreicherin Anfang September dieses Jahres auf einen unbekannten Mann aufmerksam, der ein bekannter Investor sein soll. Auf seiner Website wurde ihr dann sofort als Pop-Up eine Social-Media-Gruppe zur Vermögensanlage vorgeschlagen, welcher die Tirolerin beitrat und auch ein Konto anlegte.

Plötzlich sollte Tirolerin fünfstellige Provision bezahlen

In weiterer Folge hat sie dann über dieses Konto mehrmals Beträge auf verschiedene europäische Konten überwiesen. Laut Polizei wurde die 74-Jährige erstmals misstrauisch als ihr die App, auf der sie den Kontostand verfolgen konnte, einen siebenstelligen Betrag anzeigte. Sie wollte sich den Betrag auszahlen lassen, wurde dabei aber aufgefordert, dazu erst einen fünfstelligen Eurobetrag als Provision zu überweisen.

Schaden im hohen fünfstelligen Eurobetrag

Die Überweisung führte die Frau dann aber nicht mehr durch und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei. Wie die Beamten erklären, sei ihr aufgrund der zwischen dem 5. September und 3. November getätigten Überweisungen ein Gesamtschaden in Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrags entstanden.