Urteil im Tierquälerei-Prozess erzürnt Pfotenhilfe: „Enzo musste leiden“

Der grausame Fall um den Schäferhund Enzo aus Braunau sorgt wieder für Aufsehen. Vor einem Jahr wurde Enzo völlig abgemagert, gequält und krank aufgefunden. Jetzt mussten sich die Besitzer vor Gericht verantworten.

Völlig abgemagert, sein Fell büschelweise ausgerissen, Entzündungen an der Haut. Viele erinnern sich noch an die traurigen Bilder vom Schäferhund Enzo aus Branau. Genau ein Jahr ist es her, dass eine aufmerksame Passantin den hinkenden Hund auf der Straße gesehen hatte und sofort reagierte. Enzo, wie ihn die Retter später nannten, lebte über Monate hinweg in Qual. Sein Besitzer verweigerte jede Behandlung, weder gegen Räudemilben noch gegen seine starke Arthrose wurde etwas unternommen. Selbst behördliche Auflagen brachten keine Besserung. Nach dem Anruf der Passantin wurde Enzo schließlich beschlagnahmt und in den Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht, wo er medizinisch versorgt und liebevoll aufgepäppelt wurde.

©PFOTENHILFE Links: Enzo als er vor über einem Jahr abgemagert und krank zur Pfotenhilfe kam. Rechts: Enzo heute.

Pfotenhilfe enttäuscht über das Urteil

Am Dienstag, dem 11. November, wurde der Fall vor dem Landesgericht Ried im Innkreis verhandelt. Der frühere Halter bekannte sich schuldig und erklärte, er werde sich künftig kein Tier mehr anschaffen. Die Richterin sah daher von einer Verurteilung ab, das Verfahren wurde gegen Zahlung von 2.200 Euro Bußgeld und Verfahrenskosten eingestellt. „So eine geringe Strafe stimmt mich sehr traurig. Ich habe Enzos Zustand hautnah erlebt“, sagt Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler. Die Tierschützer fordern Konsequenzen. Stadler appelliert an Justizministerin Sporrer, den Strafrahmen für Tierquälerei endlich auf fünf Jahre Haft zu erhöhen: „Tiere fühlen und leiden wie wir. Solche Fälle müssen ernst genommen werden.“ Besonders enttäuschend: Die Pfotenhilfe durfte in diesem Verfahren nicht als Partei auftreten, damit besteht keine Möglichkeit, die enormen Pflege- und Tierarztkosten ersetzt zu bekommen. „Verlierer des Verfahrens ist Enzo und wir mit ihm“, sagt Stadler. Der Verein bleibe nicht nur auf den finanziellen Belastungen, sondern auch auf der Verantwortung zurück. Enzo selbst hat sich inzwischen körperlich erholt. Auf dem Hof gilt er als freundlich, ruhig und dankbar. Nur eines fehlt noch: ein neues Zuhause.

©PFOTENHILFE Für Enzo wird ein neues Zuhause gesucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 08:19 Uhr aktualisiert