Tierschutzhaus Vösendorf: Welpen ausgesetzt – jetzt werden Namen gesucht

Drei kleine Welpen wurden ausgesetzt, ihre Mutter irrte verzweifelt durch Wien. Jetzt sind sie alle in Sicherheit – und ganz Österreich darf den süßen Vierbeinern Namen geben!

In Wien-Floridsdorf wurden zwei Welpen in einem Karton gefunden – hungrig, frierend, völlig auf sich allein gestellt.

Es sind herzzerreisende Bilder: winzige Hundebabys, gerade erst geboren, schutzlos im Freien. In Wien-Floridsdorf wurden zwei Welpen in einem Karton gefunden – hungrig, frierend, völlig auf sich allein gestellt. Tierliebende Passanten reagierten sofort und brachten die Babys ins Tierschutzhaus Vösendorf. Die Retter wussten: Wo Welpen sind, ist auch eine Mutter – irgendwo da draußen.

©Tierschutzhaus Vösendorf Die Welpen fressen, schlafen und entwickeln sich prächtig. ©Tierschutzhaus Vösendorf Tierliebende Passanten reagierten sofort und brachten die Babys ins Tierschutzhaus Vösendorf.

Ausgesetzt und allein: Das Drama um drei winzige Welpen

Nur zwei Tage später die erlösende Nachricht: Die Hundemama wurde entdeckt – gemeinsam mit einem weiteren Welpen. Alle vier kamen wohlbehalten im Tierheim an. „Wir hatten große Hoffnung, dass die Mutter ihre Babys wieder annimmt“, erzählt Tierheimleiter Stephan Scheidl von Tierschutz Austria. „Leider war der Stress zu groß. Die Kleinen werden nun liebevoll mit der Flasche aufgezogen.“ Die gute Nachricht: Allen geht es inzwischen gut! Die Welpen fressen, schlafen und entwickeln sich prächtig.

Jetzt ist ganz Österreich gefragt: Wie sollen sie heißen? Drei Welpen – zwei Mädchen, ein Bub – und ihre tapfere Mama brauchen Namen.

Tierschutz Austria ruft daher alle Tierfreunde auf, Namensvorschläge einzureichen – kreativ, liebevoll und passend. Vorschläge können über Social Media oder per E-Mail an info@tierschutz-austria.at gesendet werden. Die schönsten Namen werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Weshalb Welpen im Tierheim keine Seltenheit sind

Viele glauben, Tierheime beherbergen vor allem ältere Tiere – doch das Gegenteil ist der Fall. Allein in Vösendorf werden jährlich über 50 Welpen aufgenommen. Viele von ihnen wurden ausgesetzt oder ohne Mutter gefunden. „Diese Babys hatten einen schweren Start ins Leben“, sagt Tierschützerin Aschauer. „Umso schöner, wenn ihre Namen Hoffnung und ein neues Kapitel bedeuten.“

So kannst du helfen Neben Namensvorschlägen freut sich das Team von Tierschutz Austria über jede Unterstützung – ob durch Spenden, ehrenamtliche Hilfe oder Adoption. Denn jedes gerettete Tier steht für eines: Mitgefühl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 08:33 Uhr aktualisiert