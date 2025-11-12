Diese Lebensmittel ärgerten die Österreicher 2025 am meisten

Auch dieses Jahr ließ der "Verein für Konsumenteninformation" (VKI) die Menschen hierzulande die "Konsum-Ente" wählen. Dieses Jahr haben sich so viele wie noch nie beteiligt und die Entscheidung fiel eindeutig aus.

Versteckte Preissteigerungen und Shrinkflation sorgen bei Österreichern in den vergangenen Monaten und Jahren zunehmend für Empörung. Die Konsum-Ente des VKI stand dieses Jahr dementsprechend auch ganz im Zeichen dieser beiden Phänomene. Bei der Konsum-Ente wird das „ärgerlichste Lebensmittel des Jahres“ gewählt – sei es wegen versteckter Preiserhöhungen oder Zutaten, die weit „angereist“ sind.

Konsum-Ente verzeichnet so viele Teilnehmer „wie nie zuvor“

Und dieses Jahr haben sich 14.634 Personen an der Abstimmung beteiligt. Das seien „so viele wie nie zuvor“, wie der VKI erklärt. Und das Ergebnis hätte kaum eindeutiger ausfallen können. Aus fünf Produkten bekam eines nämlich etwa die Hälfte der Stimmen ab: das Magnum Mandel-Eis von Eskimo. „Das Eis schrumpfte und wurde teurer“, so der VKI. Den zweiten Platz belegte das Billa Vitamin Water Himbeere, auf Platz drei folgt der Mars Protein Riegel.

Beliebter Magnum-Klassiker gewinnt Wahl zur Konsum-Ente 2025

Den beliebten Magnum-Klassiker haben 7.243 Teilnehmer der Abstimmung zur Konsum-Ente des Jahres gewählt. Das Eis sei laut VKI um zehn Millimeter – also einen Zentimeter – geschrumpft, wobei sowohl das Stieleis im Einzelverkauf als auch jenes in der Mehrstückpackung betroffen gewesen sei. Und mehr noch: „Die geschrumpfte 4er-Packung kommt nun beispielsweise um 14 Prozent teurer“, kritisiert VKI-Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer. Übrigens: Betroffen war nicht nur die Sorte Mandel.

©A. Konstantinoudi/VKI Der Magnum-Klassiker holte sich mit deutlichem Abstand die Konsum-Ente 2025.

Billa Vitamin Water Himbeere nicht so gesund wie gedacht?

Auf Platz zwei hat sich das Billa Vitamin Water Himbeere gereiht. Immerhin noch 2.613 Teilnehmer haben sich für dieses Produkt als ihren Favoriten für die Konsum-Ente entschieden. „Das Etikett dieses Produktes von Billa erweckt den Eindruck, zu etwas Gesundem zu greifen. Beworben wird es zudem mit dem Zusatz von Vitaminen“, so der VKI. Aber: „Das Billa Vitamin Water Himbeere besteht neben Wasser vor allem aus Zucker – und zwar 25 Gramm pro 0,5-Liter-Flasche“, weiß Bauer. Das entspreche knapp sieben Stück Würfelzucker. Zudem sind 15 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter drin. „Wer davon eine ganze Flasche trinkt, nimmt fast genauso viel Koffein zu sich wie mit einer 250 Milliliter-Dose Red Bull“, erklärt die Ernährungswissenschafterin weiter. Außerdem würde das Produkt nicht eine einzige Himbeere enthalten.

©A. Konstantinoudi/VKI Platz 2 ging an das Billa Vitamin Water Himbeere.

Mars Protein Riegel „als Süßigkeit zu betrachten“

Unter der Aufmachung „Protein Riegel“ wird das Produkt auf Platz 3 von Mars mit einem gesundheitlichen Nutzen in Verbindung gebracht. Schaut man aber dann genauer hin, erkennt man, dass in dem 50-Gramm-Riegel insgesamt 18 Gramm Zucker stecken. „Damit ist das Produkt, trotz des Proteinzusatzes, keineswegs als vorteilhafte Zwischenmahlzeit, sondern als Süßigkeit zu betrachten. Daran ändert auch die beworbene Zuckerreduktion nichts“, erläutert Bauer. Der größte Unterschied zwischen dem Protein Riegel und dem normalen Produkt liege im Preis. So sei der Protein Riegel um 80 Prozent teurer. 1.817 Teilnehmer haben diesen als ihren Favoriten auf die Konsum-Ente gewählt.

©A. Konstantinoudi/VKI Der Mars Protein Riegel wurde auf Platz 3 gewählt.

So kannst du Produkte melden, wo du dich in die Irre geführt fühlst

Übrigens: Fühlst auch du dich durch die Aufmachung, Kennzeichnung oder Werbung eines Produktes in die Irre geführt, kannst du dieses auf der Plattform Lebensmittel-Check des VKI hier melden. Das ist dann auch der Pool, der alljährlich fünf Produkte stellt, die dann im Rahmen der Konsum-Ente zur gewählt werden können.