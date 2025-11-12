Krankenstände stabil: „Es bleibt noch genügend Zeit…“

Insgesamt waren in der Vorwoche in Österreich mehr als 240.000 Menschen bei der ÖGK als arbeitsunfähig gemeldet - also im Krankenstand. Die Zahl der grippalen Infekte etwa ist aber zurückgegangen.

Leicht angestiegen ist die Zahl der Krankenstände in Österreich in der Vorwoche im Vergleich zur Woche davor. Da vor allem aber die Meldungen der grippalen Infekte deutlich zurückgingen, spricht die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in einer Aussendung nun von einer „stabilen Anzahl der Krankenstände“.

ÖGK-Chefarzt appelliert, sich impfen zu lassen

„Auch wenn in Österreich bereits Ende Oktober vereinzelt Influenzavirusaktivität nachgewiesen wurde. Das heißt, es bleibt noch genügend Zeit, sich vor dem Höhepunkt der Grippesaison impfen zu lassen“, erklärt ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Einen vollständigen Impfschutz hat man übrigens dann erst nach 14 Tagen. „Nutzen Sie deshalb jetzt das Gratisangebot von Influenza-Schutzimpfung und Covid-Impfung. Das bietet den besten Schutz vor einer Infektion sowie der Verbreitung der Krankheit im eigenen Umfeld“, appelliert Krauter abschließend.