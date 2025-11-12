Konsumräume für Drogen: Graz österreichweit als Vorreiter

Nach vielen Diskussion könnte Graz Vorreiter in Österreich werden: Der Gemeinderat will legale Konsumräume prüfen. Ein Interview mit Suchtkoordinator Ulf Zeder zeigt, warum Graz jetzt handeln muss und was Europa längst vormacht.

Öffentliche Toiletten voller Spritzen, verängstigte Reinigungskräfte, Spielplätze mit gefährlichen Funden, das Thema Drogen im öffentlichen Raum beschäftigt Graz seit langem. Jetzt reagiert die Stadt mit einem Schritt, der europaweit längst Realität ist: In der letzten Gemeinderatssitzung wurde ein Antrag beschlossen, legale Drogenkonsumräume nach deutschem und schweizerischem Vorbild zu prüfen.

Denkanstoß im Gemeinderat

Es war ein Antrag, der leise eingebracht, aber mit deutlicher Signalwirkung beschlossen wurde. Gemeinderat Michael Winter (KFG) forderte die Stadt auf, die rechtliche Möglichkeit für sogenannte Druckräume, also sichere, betreute Konsumräume, zu prüfen. Ziel: den öffentlichen Raum zu entlasten und Menschen, die von Sucht betroffen sind, Schutz und Betreuung zu bieten. Hintergrund sind alarmierende Zustände in Graz: Immer häufiger berichten Reinigungskräfte von Spritzen in öffentlichen Toiletten, auf Spielplätzen und in Mistkübeln. „Es kann nicht Aufgabe einer Reinigungskraft sein, frisch gesetzte Nadeln zu entsorgen“, heißt es in dem Antrag. Nach intensiver Debatte wurde der Vorstoß im Oktober-Gemeinderat einstimmig angenommen.

„Ein erster Schritt auf einem langen Weg“

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) begrüßt den Beschluss: „In der Oktober-Sitzung hat sich der Grazer Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, die Frage eines Konsumraums für suchtkranke Menschen neuerlich zu prüfen, um ein sicheres und betreutes Umfeld zu schaffen und Unsicherheiten im öffentlichen Raum zu minimieren. Damit ein solcher Konsumraum umgesetzt werden kann, braucht es aber zunächst gesetzliche Änderungen auf Bundesebene. Aus Erfahrung wissen wir, dass das wohl noch ein langer Weg sein wird, doch der parteiübergreifende Beschluss ist ein wichtiger erster Schritt.“ Noch ist der Ball beim Bund: Erst wenn die rechtlichen Grundlagen geschaffen sind, kann Graz konkrete Standorte und Modelle prüfen.

Europa ist längst weiter

Suchtkoordinator Ulf Zeder, der das Thema in der nationalen Drogenkommission vorantreibt, sprach exklusiv mit 5 Minuten Graz über den Beschluss und über die österreichische Realität: „In Europa gibt es mehr als 100 Druckräume, von Luxemburg bis Norwegen, von Basel bis Biel. Selbst Städte, die kleiner sind als Graz, haben längst funktionierende Modelle. Österreich ist in dieser Frage eine Wüste.“ Zeder verweist auf erfolgreiche Beispiele: In Basel etwa ist der Raum geschlossen, in Norwegen wird intravenöser Konsum kontrolliert ermöglicht. „Diese Projekte haben eines gemeinsam: Sie helfen sowohl den Betroffenen als auch der Bevölkerung, weil sie Kontrolle und Sicherheit schaffen.“ Kein einziger dokumentierter Todesfall in europäischen Konsumräumen, das ist für Zeder ein Argument, das zählt. „Diese Einrichtungen retten Leben und machen den öffentlichen Raum sicherer. Das ist keine Schönrederei, sondern belegte Realität.“

©Foto Fischer Ulf Zeder, Suchtkoordinator der Stadt Graz, sieht für die Stadt eine Chance.

„Das Problem benennen, nicht verdrängen“

Zeder betont, dass der Großteil der Drogenabhängigen nicht in der Öffentlichkeit konsumiere. „Nur eine Minderheit konsumiert im Freien. Aber genau dort sehen wir die sichtbarsten Missstände und dort braucht es gezielte Lösungen.“ Solche Räume seien keine Einladung zum Drogengebrauch, sondern ein Instrument, um Risiken zu minimieren, Krankheiten zu verhindern und den Stadtraum zu entlasten. „Es geht nicht um Symbolpolitik, sondern um Pragmatismus. Wenn man Lösungen schafft, die wirken, hilft das allen, auch jenen, die sich durch die sogenannten Drogenszenen bedroht fühlen.“ Im Gespräch mit 5 Minuten warnt Zeder zudem vor der sich wandelnden Drogenszene. Synthetische Stoffe wie Fentanyl seien in der Steiermark noch kein Massenphänomen, „aber das kann sich schnell ändern“. Jährlich tauchten 50 bis 60 neue psychoaktive Substanzen auf. „Erschreckend ist der Vergleich mit der Inflation: Während Lebensmittelpreise massiv steigen, kosten Drogen seit zehn Jahren gleich viel. Ein Gramm Cannabis kostet heute wie damals rund zehn Euro.“

Graz will Realität anerkennen

Der Antrag, der am 16. Oktober im Gemeinderat beschlossen wurde, sieht vor, dass die Stadt Graz bis Februar 2026 prüft, wo und wie Konsumräume eingerichtet werden könnten, sobald der Bund die rechtliche Basis schafft. „Wir müssen aufhören, Drogenpolitik moralisch zu diskutieren. Es geht um Menschen, um Sicherheit, um Gesundheit. Lösungen sollen nicht schön klingen, sie sollen Sinn machen.“

