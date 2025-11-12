Voestalpine baut 340 Stellen ab: Werk in Mürzzuschlag bleibt bestehen

Keine Schließung, aber deutliche Einschnitte: In Mürzzuschlag und Kindberg werden rund 280 Beschäftigte und 60 Leiharbeiter abgebaut. Ein Sozialplan soll die Folgen abfedern.

Nach Monaten der Unsicherheit steht fest: Das Voestalpine-Werk Böhler Bleche in Mürzzuschlag bleibt bestehen, jedoch mit deutlich reduziertem Personalstand. Auch am Standort Kindberg werden Arbeitsplätze gestrichen. Insgesamt sind 340 Stellen betroffen.

Halbjahresbilanz 2025/26

Die Voestalpine hat im Rahmen ihrer Halbjahresbilanz 2025/26 tiefgreifende Maßnahmen an zwei steirischen Standorten angekündigt. Betroffen sind die Werke in Mürzzuschlag und Kindberg. Während das Werk Böhler Bleche fortgeführt, aber restrukturiert wird, wird in Kindberg bei Voestalpine Tubulars eine von drei Schichten gestrichen. Damit verlieren 280 Mitarbeiter sowie 60 Leiharbeiter ihre Beschäftigung. Die betroffenen Personen werden im Laufe des November offiziell beim Arbeitsmarktservice gemeldet.

Werk Mürzzuschlag bleibt, Belegschaft schrumpft

Am Standort Mürzzuschlag arbeiten derzeit rund 450 Personen. Eine Schließung stand zuletzt im Raum, ist nun aber vom Tisch. Der Konzern will den Betrieb fortführen, jedoch neu ausrichten. So sind eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Spezialprodukte sowie strukturelle Maßnahmen angedacht. Künftig soll das Werk stärker auf Spezialprodukte fokussieren, ein Viertel der Beschäftigten wird abgebaut. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte Voestalpine Böhler Bleche einen Umsatz von 138 Millionen Euro.

Auswirkungen auf Kindberg

Auch im Werk Kindberg kommt es zu personellen Anpassungen. Voestalpine Tubulars, ein Hersteller von nahtlosen Stahlrohren und Gewindeverbindungen für die Öl-, Gas- und Industriebranche, streicht eine komplette Schicht. Damit geht ein weiterer Stellenabbau einher. Vor allem internationale Faktoren setzen den Standort unter Druck: Die US-Zölle auf Stahlprodukte hätten die Produktion zuletzt deutlich erschwert, so das Unternehmen. Der Konzern betont, sich seiner sozialen Verantwortung bewusst zu sein. Gemeinsam mit dem Betriebsrat wird derzeit ein Sozialplan erarbeitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 10:42 Uhr aktualisiert