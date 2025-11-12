Skip to content
/ ©foto-webcam.eu
Das Bild auf 5min.at zeigt die Polarlichter über dem Großglockner.
Polarlichter sind - wie in der Nacht auf Mittwoch - auch in der Nacht auf Donnerstag wieder möglich.
Österreich
12/11/2025
Nacht auf Donnerstag

Polarlichter wieder möglich: Wann sie über Österreich leuchten könnten

In der letzten Nacht waren zwischen etwa 3 und bis kurz vor 6 Uhr teilweise deutlich und mit freiem Auge Polarlichter über Österreich zu sehen. Und in der kommenden Nacht schaut es wieder gut aus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(308 Wörter)

Polarlichter waren in der Nacht auf Mittwoch, 12. November 2025, teils stundenlang am österreichischen Nachthimmel zu sehen, Fotos zeigen das Lichterspektakel. Alles dazu hier: Polarlichter lassen Nachthimmel über Österreich erstrahlen. Das Phänomen war aber erst gegen Ende der zweiten Nachthälfte zwischen 3 und kurz vor 6 Uhr zu sehen, vielen Österreichern dürften die Lichter also entgangen sein. Für die kommende Nacht sieht das diesbezüglich besser aus, wir haben nachgefragt.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Polarlichter über Bad Kleinkirchheim um 3 Uhr.
©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ |
Das Spektakel hat gegen 3 Uhr begonnen…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Polarlichter über Bad Kleinkirchheim um 4.30 Uhr.
©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ |
…und ab etwa 4.30 Uhr seinen Höhepunkt gefunden.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Polarlichter über Bad Kleinkirchheim um 5 Uhr.
©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ |
Die Lichter waren über Österreich deutlich sichtbar.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Polarlichter über Bad Kleinkirchheim um 5.20 Uhr.
©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ |
Webcams zeigen die außergewöhnlichen Szenen…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Polarlichter über Bad Kleinkirchheim um 5.30 Uhr.
©Screenshot Webcam bergfex / „http://www.foto-webcam.eu“ |
…und das Naturschauspiel.

„Die Nacht auf Donnerstag könnte weitere Nordlichter bringen“

„Wir erwarten tatsächlich noch die Ankunft eines stärkeren Sonnensturms im Laufe des heutigen Tages. Das heißt die Nacht auf Donnerstag könnte weitere Nordlichter bringen“, weiß dazu Christian Möstl von der „GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Dieser Sonnensturm soll gar schon gegen Mittag bis Nachmittag eintreffen, heißt: Bezüglich Polarlichtern sieht „heute die erste Nachthälfte besser aus“, so Möstl weiter.

Werden Polarlichter so stark wie letztes Jahr im Mai und Oktober?

Der geomagnetische Sturm, der sich nun entwickelt, sei laut dem Experten „der drittstärkste in diesem Zyklus“. Damit sei er zwar etwas schwächer als jene beiden, die im Mai und Oktober des Vorjahres Polarlichter über Österreich brachten. Dennoch: „Es gibt noch Unsicherheiten in der Vorhersage, aber möglich ist es.“ Generell scheint es auch nicht gänzlich unmöglich, dass der Sturm auch die Stärke der beiden „Events“ vom letzten Jahr erreicht.

Wo ihr am besten Polarlichter schauen könnt

Und das Wetter scheint größtenteils auch mitzuspielen. Laut Möstl sollte man sich „etwas entfernt von künstlichen Lichtquellen mit einer freien Sicht nach Norden“ aufhalten. Und: „Auch etwas erhöht ist immer gut.“ Zudem sollte man auch Wetter-Apps auf mögliche Bewölkung checken und sich warm anziehen, so der Experte gegenüber 5 Minuten abschließend.

Hast du schon einmal Polarlichter gesehen?

Ja, schon mehrmals
Ja, ein Mal
Nein, noch nie
Weiß nicht
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

