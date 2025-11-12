5 Hauben für Landhaus Bacher: Steiermark räumt bei Gault&Millau ab

Der neue Gault&Millau 2026 sorgt für Aufsehen: Thomas Dorfer kocht sich mit dem „Landhaus Bacher“ zur fünften Haube – und das Burgenland glänzt mit dem „Wirtshaus des Jahres“ und bestem Wein Österreichs.

Im neuen Gault&Millau Restaurantguide 2026 wurden insgesamt 780 Restaurants mit einer oder mehreren Hauben prämiert – ein neuer Höchstwert.

Im neuen Gault&Millau Restaurantguide 2026 wurden insgesamt 780 Restaurants mit einer oder mehreren Hauben prämiert – ein neuer Höchstwert.

Es ist offiziell: Das legendäre „Landhaus Bacher“ in Mautern an der Donau erhält 19 Punkte im Gault&Millau Guide 2026 und damit die begehrten fünf Hauben. Küchenchef Thomas Dorfer schreibt damit österreichische Gastronomiegeschichte. Der Spitzenkoch, bereits 2009 zum „Koch des Jahres“ gekürt, begeistert mit klassischer Küche, die von japanischen und südamerikanischen Aromen inspiriert ist. Gemeinsam mit seiner Frau Susanne Bacher-Dorfer führt er den Familienbetrieb mit Fokus auf höchste Qualität und herzlichen Service.

©Gault&Millau / Barbara Ster Das legendäre „Landhaus Bacher“ in Mautern an der Donau erhält 19 Punkte im Gault&Millau Guide 2026 und damit die begehrten fünf Hauben.

Koch des Jahres: Vitus Winkler begeistert mit Naturküche

Der Titel „Koch des Jahres 2026“ geht an Vitus Winkler vom „Kräuterreich“ im Pongauer St. Veit. Seine Küche steht für Kreativität, Regionalität und tiefe Naturverbundenheit. Im eigenen „Designhotel Sonnhof“ zeigt er, wie man alpine Zutaten mit Innovation verbindet – ein Paradebeispiel für moderne österreichische Küche mit Haltung.

Frauenpower auf dem Vormarsch Der Gault&Millau 2026 zeigt deutlich: Die Zukunft der Spitzenküche ist weiblich.

Unter dem Motto „Young Female Power“ wurden gleich vier Frauen ausgezeichnet: Theresia Palmetzhofer, „Gasthaus zur Palme“ – 4. Haube

Lisa Morent, „s’Morent“ – Newcomerin des Jahres

Julia Knoll, „Bruderherz Fine Dine“ – Patissière des Jahres

Gloria Conti, „Ikarus im Hangar 7“ – Service Award

Burgenland triumphiert: Wirtshaus und Wein des Jahres

Das „Wirtshaus des Jahres 2026“ kommt aus dem Burgenland: Hannes Tschidas Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon überzeugt mit bodenständiger burgenländischer Küche. Tschi-da, 2022 bereits „Wirt des Jahres“, holt damit erneut den Titel in den Osten Österreichs. Auch beim „Wein des Jahres“ jubelt das Burgenland: Der Blaufränkisch Ried Goldberg 2022 von Georg Prieler aus Schützen am Gebirge** wird als bester Wein des Landes ausgezeichnet. Das Weingut Löffler-Winklhofer aus Welgersdorf/Eisenberg gewinnt den Titel „Newcomer des Jahres“. Außerdem sichert sich das Gut Oggau den „Future Award Burgenland“ für nachhaltige Wirtschaftsweise.

©Gault&Millau / Barbara Ster Das „Wirtshaus des Jahres 2026“ kommt aus dem Burgenland: Hannes Tschidas Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon überzeugt mit bodenständiger burgenländischer Küche.

Alle Preisträger des Gault&Millau Österreich 2026 5 Hauben: Landhaus Bacher, 3512 Mautern an der Donau, NÖ Koch des Jahres: Vitus Winkler, „Kräuterreich“, Salzburg Patissière des Jahres: Julia Knoll, „Bruderherz Fine Dine“, Tirol Newcomerin des Jahres: Lisa Morent, „s’Morent“, Tirol Service Award: Gloria Conti, „Ikarus im Hangar 7“, Salzburg Wirtshaus des Jahres: Zum fröhlichen Arbeiter, Apetlon, Burgenland Wiener Wirtshaus des Jahres: „Gelbmanns Gaststube“, Wien Hotel des Jahres: „Post am See“, Traunkirchen, OÖ Gault&Millau Ambassador: Tim Mälzer Lebenswerk: Karl Jan Kolarik, „Schweizerhaus“, Wien Gastronomen des Jahres: Familie Huth, Wien Barkeeper des Jahres: Marcus Philipp, „Eden Bar“, Wien Bierkarte des Jahres: „Herzog’s Bierbotschaft“, Wundschuh, Stmk. Tiroler Almhütte des Jahres: „Grawandhütte“, Mayrhofen, Tirol

Weinguide & Future Awards 2026: Nachhaltigkeit im Fokus Der neue Gault&Millau Weinguide 2026 führt erstmals das 100-Punkte-System ein – für mehr Präzision bei Topweinen.

Wein des Jahres: Prieler Blaufränkisch Ried Goldberg 2022 (Burgenland)

Alternativer Wein: Jaunegg Jardin d’herbes 2023 (Südsteiermark)

Sekt des Jahres: Malat Blanc de Blancs Große Reserve 2016 (Kremstal)

Sommelier des Jahres: René Kollegger (Steiermark)

Größter Zuwachs im Top-Segment – Tirol führt das Ranking an

Die eimische Spitzengastronomie boomt: Die Zahl der ausgezeichneten Lokale ist gestiegen. Im neuen Gault&Millau Restaurantguide 2026 wurden insgesamt 780 Restaurants mit einer oder mehreren Hauben prämiert – ein neuer Höchstwert. Österreich zählt damit 9 Fünf-Hauben-Betriebe, 82 Vier-Hauben-Restaurants, 161 mit drei Hauben, 277 mit zwei und 251 mit einer Haube. Besonders stark zeigt sich Tirol, das heuer den größten Zuwachs verzeichnet – fünf neue Betriebe erreichten 17 Punkte oder mehr. In der „Hitparade der Spitzenrestaurants“ liegt Tirol (25) damit vor Wien (15) und Salzburg (14). Tirol verzeichnet heuer den größten Zuwachs an Spitzenbetrieben mit fünf neuen Restaurants über 17 Punkten.

In Wien sank die Zahl der Haubenlokale um 14

Doch nicht alles glänzt im Haubenparadies: In Wien sank die Zahl der Haubenlokale um 14, obwohl mehr Punkte vergeben wurden – ein Zeichen für den wirtschaftlichen Druck, unter dem viele Betriebe stehen. Ähnliche Rückgänge verzeichneten sechs weitere Bundesländer. An der Spitze der Gesamtrangliste bleibt dennoch die Hauptstadt mit 168 Haubenbetrieben, gefolgt von Tirol (119), der Steiermark (110) und Niederösterreich (99).

Neueinsteiger ist der „Tannenhof“

69 Lokale sind neu im Gault&Millau Guide gelistet – höchster Neueinsteiger ist der „Tannen-hof“ in St. Anton am Arlberg mit beeindruckenden vier Hauben (18/20 Punkten). Die größten Aufsteiger sind das „Gasthaus Fuchs“ in Weppendorf (+3 auf 15 Punkte), die „Schankkuchl“ am Pogusch (+3 auf 17 Punkte) und das „Loft“ in Wien (+2,5 auf 13 Punkte).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 11:15 Uhr aktualisiert