/ ©Fotomontage: Lidl Österreich & kk
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Lidl in Österreich und eine Fake-Website.
Mehrere Websites mit vermeintlichen Lidl-Online-Shops sind derzeit auf TikTok zu finden.
Österreich
12/11/2025
„Online-Shop“: Lidl-Betrug macht auf TikTok die Runde

Die unterschiedlichsten Betrugsmaschen machen in Österreich immer wieder die Runde. Aktuell werden wieder Betrügereien mit der Marke "Lidl" durchgeführt - und vermeintlichen online-Shops des Supermarkt-Riesen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(264 Wörter)

Wie eine 5 Minuten-Leserin erklärt, hätte sie in den vergangenen Wochen besonders häufig auf der Social-Media-Plattform vermeintliche Lidl-Online-Shops vorgeschlagen bekommen. „Von Kaffeemaschinen über Sofas bis hin zu Werkzeugkästen ist da alles dabei“, so die junge Frau. Diese Betrugsmasche ist auch in den Sommermonaten bereits aufgetreten – wir haben damals ebenfalls berichtet. Wir haben nun jedenfalls bei Lidl nachgefragt, was man am besten machen sollte, stößt man auf einen solchen „online-Shop“.

„Lidl betreibt keinen eigenen Online-Shop in Österreich“

Eines gleich schon vorweg: „Lidl betreibt derzeit keinen eigenen Online-Shop in Österreich“, so der Supermarkt-Riese auf Nachfrage von 5 Minuten. Fälle und Rückmeldungen bezüglich solcher Fake-Shops seien allerdings bekannt, ein Vorgehen aber schwierig. Grund dafür sind die zumeist im Ausland agierenden Betreiber und die Tatsache, dass Bilder der Artikel im Internet frei zugänglich und die Verantwortlichen generell nur schwer auszumachen seien.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Lidl-Fakeshop.
©kk
Lidl Fakeshops kursieren aktuell auf TikTok.

Was Betroffene machen können

Man versichert jedenfalls: „Es ist selbstverständlich nicht in unserem Interesse, dass Kunden durch solche unseriösen Angebote geschädigt werden.“ Diesen rät man daher, nur seriösen Quellen zu vertrauen. „Echte Unternehmensprofile in sozialen Medien sind beispielsweise mit einem blauen Haken gekennzeichnet und unsere offizielle Webseite ist immer ‚www.lidl.at‚. Kunden sollen besonders auf abweichende URLs oder E-Mail-Adressen achten, da Fälschungen daran sofort erkennbar sind“, so Lidl Österreich gegenüber 5 Minuten weiter. Sollte es allerdings schon zu spät sein und man ist Opfer des Betrugs geworden, rät der Diskonter abschließend dazu, „unverzüglich Anzeige bei der Polizei zu erstatten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 11:48 Uhr aktualisiert
