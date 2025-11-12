798 Gratis-Tickets: So reisen Jugendliche kostenlos durch Europa

Jugendliche, aufgepasst: Nur noch bis Donnerstag, 13. November, 12 Uhr können sich 18-Jährige für die EU-Reise „DiscoverEU“ bewerben – ein Monat kostenlos durch Europa.

Die EU verlost wieder Travel-Pässe: Jugendliche, die 2007 geboren sind, können bis zu 30 Tage lang mit dem Zug quer durch Europa reisen – allein oder mit bis zu vier Freunden. Route und Länder dürfen selbst gewählt werden. Die Bewerbungsfrist endet am Donnerstag, 13. November, 12 Uhr. Wer gewinnt, kann zwischen März 2026 und Mai 2027 reisen – perfekt nach der Matura, dem Lehrabschluss oder vor Studium und Grundwehr-/Zivildienst.

798 Tickets für Österreich

Für Österreich gibt es diesmal 798 Tickets. Bei der letzten Runde im April 2025 hatten sich 4.573 Jugendliche beworben – rund jeder Sechste erhielt ein Ticket.

Die Buchungen verteilten sich auf die Bundesländer: Niederösterreich: 158 Wien: 134 Oberösterreich: 109 Steiermark: 95 Tirol: 72 Salzburg: 40 Vorarlberg: 31 Kärnten: 22 Burgenland: 9

Plakolm: „Chance, die man nur einmal im Leben bekommt“

Europa- und Jugendministerin Claudia Plakolm: „DiscoverEU macht Europa hautnah erlebbar. So wird Europa nicht nur ein Punkt auf der Landkarte, sondern Teil der eigenen Identität. Ich kann jedem Jugendlichen nur raten: Bewerbt euch – diese Chance gibt es nur einmal!“

Fakten zu DiscoverEU Seit 2018: über 391.000 Jugendliche europaweit, 7.662 aus Österreich. Bewerbungen: Frühjahr & Herbst. Reisezeitraum für Gewinner: 1. März 2026 – 31. Mai 2027. Kostenloser Travel-Pass für einen Monat Europa mit dem Zug. Bewerbungslink.

Kurz & knapp Wer: Alle 18-Jährigen (Jahrgang 2007) Was: Monatlange Europa-Reise kostenlos Wann: 1. März 2026 – 31. Mai 20

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 11:51 Uhr aktualisiert