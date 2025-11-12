Bei PV-Montage: 24-Jähriger stürzt sechs Meter in die Tiefe

Der Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch, 12. November 2025, gegen 9.30 Uhr ereignet. Ein 24-jähriger Niederösterreicher ist dabei auf das Dach des Nebengebäudes gestiegen und hatte dort Ziegel ausgeschoben. Plötzlich aber rutschte er von einem Schneefanghaken ab und stürzte etwa sechs Meter vom Dach in die Tiefe. Sein Kollege verständigte sofort die Einsatzkräfte und leistet gleichzeitig Erste Hilfe. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Horn gebracht, wie die Polizei berichtet. Das Arbeitsinspektorat wurde außerdem in Kenntnis gesetzt.