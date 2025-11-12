Frau wurde wochenlang in Wohnung festgehalten und vergewaltigt

Ein 21-jähriger steht im Verdacht, eine Frau in seiner Wohnung in Wien-Fünfhaus mehrfach vergewaltigt, verletzt und mit einer Gasdruckpistole bedroht zu haben. Das Opfer wurde zwei Wochen lang in der Wohnung festgehalten.

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht, eine 20-Jährige in einer Wohnung in Wien-Fünfhaus in seiner Wohnung zweimal vergewaltigt und mit einer Gasdruckpistole bedroht zu haben. Der 21-Jährige soll das Opfer von einem Clubbesuch gekannt haben, wo er ihr eine Unterkunft angeboten haben soll. Nach etwa zwei Wochen verließ das Opfer am 31.Oktober die Wohnung des Tatverdächtigen und bat Nachbarn um Hilfe. Sie gab an, dass der Tatverdächtige sie auch der Zuhälterei zuführen wollte und mehrmals Gewalt gegen sie ausübte und mehrfach am Körper verletzte.

21-Jähriger ausgeforscht und verhaftet

Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen eingeleitet und der Ermittlungsbereich Menschenhandel im Landeskriminalamt Wien übernahm den Fall. Am Montag, dem 10. November, gelang den Ermittlern schließlich die Festnahme des Tatverdächtigen in Niederösterreich. Er verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an. Die Polizei Wien bietet Hilfe an Betroffene an. Personen, die Opfer von Gewalt sind oder wurden, haben die Möglichkeit sich unter 133 jederzeit bei der Polizei zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 14:11 Uhr aktualisiert