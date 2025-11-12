Altach-Skandal: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Funktionär

Ein Skandal hat vor rund zwei Wochen für Aufregung in Vorarlberg gesorgt: Ein ehemaliger Funktionär des SCR Altach soll Spielerinnen in den Umkleideräumen des Vereins gefilmt haben. Mehr dazu hier: Ehemaliger Altach-Funktionär soll Fußballerinnen heimlich gefilmt haben.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Wie der „ORF“ berichtet, soll die Staatsanwaltschaft nun wegen der besagten Filmaufnahmen ermitteln. Konkret soll es um das unbefugte Aufnehmen von Bildern sowie um die bildliche sexuelle Darstellung Minderjähriger gehen. Ihm drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu drei Jahren. Der Mann soll in den nächsten Tagen einvernommen werden. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Vorfall sorgt für Unsicherheit im Verein

Aber was sagen eigentlich die Betroffenen zu den Vorwürfen? Das hat der „ORF“ in einem Gespräch mit Geschäftsführer Christoph Längle herausgefunden. Demnach seien sie von den Anschuldigungen völlig überrascht worden, und es sei zuvor nie ein Fehlverhalten aufgefallen. Jetzt sei die Unsicherheit bei den Spielerinnen natürlich groß, da nicht abgeschätzt werden könne, welche Wellen der Vorfall noch schlagen wird. Fakt ist: Der Verein bietet den Spielerinnen sowie deren Eltern umfangreiche Unterstützung – sowohl psychologisch als auch rechtlich.







